VIDEO Inaugurare pe Valea Prahovei. Când se deschide șoseaua care ar trebui să rezolve unul dintre marile puncte de blocaj de pe DN 1

O nouă șosea de aproape 6 kilometri, cu doar o bandă pe sens, le va permite șoferilor să ocolească mai ușor orașul Comarnic, astfel încât să fie eliminat unul din punctele de aglomerație de pe DN1 pe Valea Prahovei.

Lucrările au început în urmă mai bine de doi ani și jumătate și abia acum au ajuns la final.

Secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma a precizat pentru publicul HotNews când va fi deschisă circulația pe Centura Comarnic.

Proiectul rutier, deși scurt, a presupus realizarea unor poduri noi peste râul Prahova, inclusiv un viaduct spectaculos, care pornește din DN1, supratraversează calea ferată și cursul de apă și continuă tăind marginea unui deal

Când se deschide Centura Comarnic

Lucrările la varianta ocolitoare Comarnic au ajuns acum pe ultima sută de metri, iar constructorul a terminat de asfaltat tot traseul și se concentrează în prezent pe ultimele detalii.

„Probabil că data deschiderii traficului va fi 31 august”, a declarat pentru HotNews Horațiu Cosma, secretarul de stat din Transporturi responsabil de zona rutier.

El a precizat că de procedurile de recepție se vor ocupa atât Compania de Drumuri care a finanțat lucrarea, cât și Consiliul Județean Prahova, care a gestionat implementarea proiectului.

„Deși cu ceva întârzieri față de termenul inițial, e o veste bună pentru românii care vor să ajungă mai rapid pe Valea Prahovei. Traversarea Comarnicului pe DN1 a reprezentat unul dintre principalele puncte de blocaj în ultimii ani și prin această centură derulată în parteneriat cu autoritățile locale reducem semnificativ aceste ambuteiaje”, spune Cosma.

„Soluția o reprezintă Autostrada Comarnic – Brașov”

El spune că, similar șoselei de la Comarnic, va urma și „centura Bușteni – Azuga pe același calapod, unde se lucrează”.

Acel proiect, derulat de asemenea de CJ Prahova, a fost semnat de o asociere de constructori condusă de firma prahoveană CONI. Proiectul are o valoare de 545 milioane de lei, o lungime de 9,5 km și în prezent a ajuns la un stadiu fizic de peste 16%. Termenul de finalizare este decembrie 2027.

Pe termen lung, însă, oficialul spune că blocajele de pe Valea Prahovei vor fi rezolvate doar prin autostrada până la Brașov.

„Soluția o reprezintă Autostrada Comarnic – Brașov, unde am deblocat în primăvară contractul de proiectare, investigațiile geotehnice din teren, în zonele dificile de munte și ținem aproape prin discuții săptămânale de proiectant pentru a avansa cu aceste operațiuni”, spune Cosma.

El face referire la deblocarea contractului de proiectare și de actualizare a Studiului de Fezabilitate derulat de Compania de Investiții Rutiere (CNIR) și proiectantul Consitrans. Pentru acest contract, directorul de la CNIR estima jumătatea anului 2027 pentru finalizarea SF-ului, lucru ce implică și definitivarea traseului și stabilirea costului pentru cei circa 112 km de autostradă de la Ploiești și până la Brașov (Râșnov).

VIDEO – Cum arată Centura Comarnic, aproape de finalizare:

Virgiliu-Daniel Nanu , președintele Consiliului Județean Prahova, instituție care a gestionat implementarea șantierului, a scris în urmă cu câteva zile pe Facebook că „mai e puțin” până la finalizarea proiectului.

„S-a muncit mult aici. Au fost zile bune, au fost nervi, stres, probleme de rezolvat și multă presiune. Am venit aproape zi de zi pe șantier pentru că mi-am dorit să văd lucrurile mișcându-se, nu doar să primesc vești despre ele. Acum asfaltarea este gata și, privind drumul, parcă începi să vezi deja mașinile circulând pe el”, a spus Nanu.

Varianta de Ocolire Comarnic / Sursa: Pro Infrastructura

6 kilometri care dublează DN1

Centura Comarnic este o șosea nouă care ocolește orașul și DN1 prin partea de vest. Noul drum are o lungime de aproape 6 kilometri și două benzi de circulație – câte una pe sens. La intersecțiile cu DN1 au fost realizate două sensuri giratorii de mari dimensiuni.

Proiectul a presupus realizarea a trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova și realizarea unui pasaj prin care centura să supratraverseze râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

Contractul a fost semnat cu Asocierea Frasinul SRL (lider) – SC Artehnis SRL, la valoarea de 236,74 milioane de lei fără TVA. Cu toate acestea, în mai 2025 Ministerul Transporturilor a aprobat în Guvern creșterea valorii întregului proiect până la 470 milioane, din care 430 de milioane pentru lucrări și materiale de construcții.

Contractul a fost semnat în mai 2023, a primit undă verde pentru proiectare și construcție în toamna acelui an și presupunea un termen de 24 de luni – 3 luni pentru proiectare și 21 de luni pentru execuție. Astfel, sfârșitul anului 2025 reprezintă termenul de finalizare, însă acest termen a fost depășit și finalizarea prelungită până în această vară.