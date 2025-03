VIDEO Încă un eșec pentru SpaceX-ul lui Elon Musk: Megaracheta Starship a explodat în spațiu, lansând o ploaie de resturi peste Caraibe

Uriașa navă Starship a SpaceX a explodat în spațiu vineri, la câteva minute după ce decolase din Texas, determinând FAA să oprească traficul aerian în unele părți ale Floridei, transmite Reuters. Acesta este al doilea eșec consecutiv din acest an pentru programul de rachete al lui Elon Musk.

Mai multe înregistrări video difuzate pe rețelele de socializare au arătat resturi incendiare străbătând cerul în amurg, în apropiere de sudul Floridei și de Bahamas. Starship s-a făcut bucăți în spațiu la scurt timp după ce a început să se rotească necontrolat cu motoarele oprite.

