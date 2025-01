Racheta Starship a SpaceX a explodat în zborul test, obligând companiile aeriene să devieze avioanele

O rachetă Starship a companiei SpaceX s-a făcut bucăţi în spaţiu, la scurt timp după ce a fost lansată, joi, din Texas, obligând zborurile comerciale de deasupra Golfului Mexic să îşi schimbe cursul pentru a evita resturile care se prăbuşeau şi punând piedici elementului reprezentativ al programului de rachete al lui Elon Musk, relatează Reuters.

Echipa de control al misiunii de la SpaceX a pierdut contactul cu racheta recent actualizată Starship, care desfăşura primul său test cu sateliţi-machetă, dar fără echipaj, la opt minute după lansarea de la centrul de rachete din sudul Texasului, la 5:38 p.m. EST (22.38 GMT), notează News.ro.

Imaginile video filmate de Reuters surprind bile de lumină portocalie pe cer, deasupra capitalei din Haiti, Port-au-Prince, lăsând în urmă dâre de fum.

🚨 NEW: INCREDIBLE views of Starship 7 breaking up over Turks and Caicos tonight



Imagine seeing this over your house 🤣 pic.twitter.com/ndyDETK4wC