VIDEO Incendiu la rafinăria Tuapse, atacată peste noapte de ucraineni cu drone

Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse, a anunțat miercuri dimineață comandamentul operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, citat de Reuters.

Atacul a avariat echipamente ale rafinăriei, un dană portuară și cinci locuințe – ferestrele au fost sparte în patru blocuri de apartamente și într-o casă privată – a transmis pe Telegram comandamentul operațional Krasnodar.

Tuapse, din regiunea Krasnodar, se află în sud-vestul Rusiei, pe malul Mării Negre, la aproximativ 350 km de cele mai apropiate teritorii ucrainene, de cealaltă parte a Mării Azov.

Incendiul la rafinărie a fost stins după ce a ars pe aproximativ 300 de metri pătrați, potrivit autorităților rusești, care nu au furnizat detalii cu privire la amploarea pagubelor aduse echipamentelor rafinăriei sau dacă operațiunile au fost oprite.

Tuapse este unul dintre principalele puncte de ieșire ale Rusiei la Marea Neagră pentru produse petroliere, legat de rafinăria orientată spre export a Rosneft, care are o capacitate de procesare de aproximativ 240.000 de barili de țiței pe zi și furnizează produse precum nafta, păcură și motorină.

Portul și rafinăria au fost lovite în repetate rânduri de atacuri cu drone ucrainene, atacurile anterioare provocând incendii și, uneori, întreruperea operațiunilor.

Mai multe publicații ucrainene și conturi de Telegram au publicat imagini care par să arate un incendiu de proporții acolo după loviturile din noaptea de marți spre miercuri.

