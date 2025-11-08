VIDEO Incendiu la un depozit de parfumuri din Turcia, cel puțin 6 oameni au murit

Depozit de parfumuri din Turcia, carbonizat de un incendiu în care au murit șase oameni. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Șase oameni au murit și cinci au fost răniți, unul dintre ei în stare critică, într-un incendiu izbucnit sâmbătă dimineață într-un depozit de parfumuri din Dilovasi, în nord-vestul țării, au anunțat autoritățile turce, potrivit AFP.

„Șase dintre concetățenii noștri și-au pierdut viața într-un incendiu care a izbucnit în districtul Dilovasi în jurul orei 9 dimineața (6 GMT)”, a declarat guvernatorul provinciei Kocaeli, Ilhami Aktas, de care aparține orașul Dilovasi, la postul public turc TRT Haber.

„Unul dintre răniți se află în stare critică din cauza arsurilor. (…) Alți patru răniți sunt într-o stare relativ stabilă și primesc, de asemenea, îngrijiri medicale”, a adăugat el.

„Incendiul a fost rapid stins. Au fost efectuate operațiuni de răcire. Pompierii noștri, în coordonare cu parchetul, efectuează investigațiile necesare pentru a determina cauzele incendiului”, a adăugat guvernatorul.

Două etaje ale unei clădiri utilizate ca depozit și fabrică de parfumuri au fost carbonizate de incendiul a cărui cauză nu este deocamdată cunoscută.

⚠️WARNING: This post describes a mass casualty event.



At least six people have been killed and one person injured after a massive inferno tore through a perfume warehouse in Turkey.



The fire broke out around 9 a.m. local time on Saturday in the Kocaeli province, an industrial… pic.twitter.com/Ow2x6NE5KG — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 8, 2025

„A avut loc o explozie în jurul orei 9. M-am uitat de la balcon și am văzut că hainele unui coleg erau în flăcări. Am luat un furtun de grădină și i-am stins hainele. Apoi am văzut flăcări ieșind din fabrică. Se auzeau țipete”, a povestit un martor la postul privat NTV.

Oraș industrial situat la aproximativ 70 km sud-est de Istanbul, Dilovasi găzduiește numeroase fabrici și depozite, mai notează France Presse.