VIDEO Incendiu masiv într-un port rusesc cheie de la Marea Azov după un atac cu drone

Incendiu după un atac ucrainean cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Azov. Foto: captură Telegram

Infrastructura portului Temryuk aflat la Marea Azov, în apropierea strâmtorii Kerci, Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri, au anunțat autoritățile ruse, potrivit Reuters și Kyiv Independent.

„A izbucnit un incendiu… Serviciile speciale și de urgență lucrează la fața locului”, a transmis vineri dimineață Centrul local pentru situații de urgență pe Telegram.

Potrivit canalelor de știri rusești de Telegram, locuitori din zonă au spus că acest port din regiunea Krasnodar a fost atacat și că rezervoarele de combustibil au luat foc.

Autoritățile regionale nu au specificat ce anume a fost lovit în port, spunând doar că „elemente ale infrastructurii portuare din Temryuk au fost avariate”. Tot personalul a fost evacuat și nu au existat victime, potrivit Centrului pentru situații de urgență.

Portul Temryuk este o instalație cheie pentru ruși la Marea Azov. Acesta operează un terminal de export de petrol, primind, stocând și transportând produse petroliere. De asemenea, acolo există o mare instalație de gaz petrolier lichefiat.

Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus 41 de drone ucrainene în timpul nopții, inclusiv una deasupra regiunii Krasnodar, unde este portul Temryuk.

The Temryuk port gas terminal, just across the Kerch strait from occupied Crimea on the Sea of Azov, has been sanctioned by drones.



Good video showing the night sky being lit up by a small damage-free fire. Should be some interesting satellite pictures soon. 🔥