VIDEO Incendiu masiv lângă Seul, în ultima mahala din cartierul de lux Gangnam / Sute de pompieri, trimiși să lupte cu flăcările

Aproape 300 de pompieri sud-coreeni luptă vineri împotriva unui mare incendiu ce a izbucnit într-o zonă defavorizată din cartierul de lux Gangnam din sudul Seulului, potrivit autorităților citate de Reuters.

Nu au fost raportate victime, dar 47 de locuitori din satul Guryong au fost evacuați, a declarat un oficial al Centrului Metropolitan de Pompieri și Dezastre din Seul. Aproximativ 110 persoane locuiau în zona afectată, potrivit agenției Yonhap.

Seoul fire officials are working to contain a large fire that broke out early Friday at the Guryong Village in Gangnam-gu, southern Seoul, forcing the evacuation of 25 households.https://t.co/Ufu9dhFQYD pic.twitter.com/qPDgel6ZNI — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) January 16, 2026

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 05:10, iar autoritățile au ridicat ulterior alerta de incendiu la nivelul doi de gravitate, pompierii fiind îngrijorați că focul s-ar putea extinde la muntele din apropiere, a declarat reprezentantul pompierilor.

Imagini de la fața locului arată o coloană înaltă de fum negru care se ridica deasupra zonei, în timp ce locuitorii în vârstă purtau măști de protecție și erau evacuați.

#SouthKorea A major #fire broke out early morning on Friday in a deprived area of the upmarket #Gangnam district of southern #Seoul. No casualties have been reported, but 47 residents of Guryong Village were evacuated, authorities have said. pic.twitter.com/BT1BtwDvbk — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) January 16, 2026

„Dormeam până când un vecin m-a sunat să-mi spună că a izbucnit un incendiu. Am ieșit în fugă și am văzut că flăcările se răspândeau deja”, a spus Kim Ok-im, în vârstă de 69 de ani, care a declarat că locuia în zonă de aproape 30 de ani.

„Acum câțiva ani, o inundație a distrus totul, iar acum se pare că focul va distruge și restul”, a spus ea, adăugând că este îngrijorată că nu va mai avea unde să locuiască în cazul în care casa ei va fi distrusă.

Un total de 85 de mașini de pompieri au fost trimise la fața locului, dar oficialii nu au putut trimite un elicopter din cauza ceții și a prafului fin care acoperea orașul, a spus ea.

Ministrul sud-coreean al Siguranței, Yun Ho-jung, a ordonat autorităților să „mobilizeze tot personalul și echipamentul disponibil pentru a se concentra pe salvarea vieților și stingerea incendiului”, a declarat acesta, potrivit agenției de știri Yonhap.

Fire breaks out in Seoul's Gangnam district https://t.co/02JfhPgNUL — Reuters (@Reuters) January 16, 2026

Satul Guryong este o zonă cu locuințe dărăpănate din Gangnam, unul dintre cele mai bogate cartiere din Seul. Acesta urmează să fie reamenajat și să fie construite acolo blocuri de locuit cu multe etaje.

Descris adesea ca fiind cea mai mare mahala rămasă în Seul, Guryong a apărut când familiile strămutate de proiectele de lucrări publice din anii 1970 și 1980 – inclusiv construcțiile pentru Jocurile Asiatice și Jocurile Olimpice de la Seul – s-au stabilit la marginea Gangnam fără autorizație, potrivit unui raport de urbanism al orașului Seul.

Locuințele improvizate sunt adesea aglomerate și construite cu materiale foarte inflamabile, cum ar fi folii de plastic, placaj și polistiren, ceea ce face zona deosebit de vulnerabilă la incendii, potrivit unei evaluări efectuate de pompierii după un incendiu în 2023.

Majoritatea locuitorilor s-au mutat din Guryong pentru reamenajare, dar aproximativ 336 de gospodării au rămas, potrivit departamentului de urbanism al districtului Gangnam.