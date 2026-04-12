VIDEO Incendiu puternic în ziua de Paște la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea

Pompierii militari intervin duminică dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, județul Vâlcea. Până acum, nu au fost raportate victime, anunță ISU Vâlcea.

Potrivit ISU, incendiul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 mp, cu risc de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.

„La fața locului au fost mobilizate 6 autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ”, precizează ISU.

Pompirii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului și depun eforturi pentru ca flăcările să nu se extindă a restul construcțiilor.

Intervenția este în dinamică.