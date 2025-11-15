VIDEO Incendiu puternic la o pensiune din Mahmudia, județul Tulcea. 31 de turiști și 15 angajați s-au autoevacuat. Intervin peste 20 de pompieri

Incendiu la o pensiune din comuna Mahmudia, județul Tulcea. Sursa foto: dobrogeanews.ro.

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. În clădire se aflau peste 30 de turiști, însă toți au reușit să se evacueze înainte de sosirea pompierilor, potrivit infotulcea.ro. Intervenția este în desfășurare.

Reprezentanții ISU Tulcea au anunțat că apelul la 112 semnala fum și flăcări la acoperișul clădirii, care include și un restaurant la parter.

„Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea, conform News.ro.

Potrivit infotulcea.ro, la izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turiști, respectiv 26 de adulți și 5 minori și 15 angajați.

Toti au reușit să se autoevacueze până la sosirea primelor echipaje de stingere.

Nu sunt înregistrate victime, administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital.

Este vorba despre Pensiunea Casa Teo, o pensiune de 4 stele aflată în zona de faleză a Dunării, conform dobrogeanews.ro.

La operațiune participă peste 20 de pompieri, patru autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje ale SVSU Mahmudia.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la acoperișul unității de cazare, iar echipajele acționează pentru a împiedica propagarea către zona de alimentație publică.