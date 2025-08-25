VIDEO Incendiu puternic la un depozit din Buftea, în apropiere de București

Incendiu la un depozit din Buftea. Foto: ISUBIF

Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineaţă la o hală folosită pentru depozitarea maselor plastice, aflată în Buftea, județul Ilfov, anunță ISUBIF.

Potrivit ISUBIF, suprafaţa afectată este de aproximativ 700 de metri pătraţi.

Pompierii acţionează pentru stingerea incendiului şi limitarea propagării la alte spaţii de depozitare. A fost realizat un dispozitiv de protecţie şi este decopertat acoperişul.

Construcţia este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitarea de mase plastice.

„Incendiul a fost localizat, fără a se extinde la vecinătăţi. Nu sunt persoane rănite”, precizează ISUBIF.