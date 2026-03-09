VIDEO Incendiu uriaș lângă Gara Centrală Glasgow. O clădire s-a prăbuşit / Perturbări majore ale trenurilor

Zeci de trenuri au fost anulate, iar Gara Centrală din Glasgow, cea mai aglomerată gară din Scoția, a fost închisă după un incendiu de proporții izbucnit duminică într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, transmite BBC.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 15:45, ora locală, la magazinul de țigări de pe Union Street, dar s-a agravat până seara.

Flăcările au cuprins clădirea victoriană, clasificată în categoria B, care s-a prăbuşit câteva ore mai târziu.

Iniţial, fumul a fost văzut ieşind din clădirea de lângă intrarea în gară.

Cu toate acestea, în câteva ore au putut fi văzute flăcări, iar martorii oculari au descris pe reţelele de socializare scena ca fiind „catastrofală”.

Luni dimineața, incendiul era ținut sub control și nu s-au raportat victime.

O echipă BBC Scotland prezentă la faţa locului a descris cum a văzut cupola din colţul clădirii prăbuşindu-se în timpul incendiului. Jurnaliștii au relatat că patru etaje ale clădirii păreau să fie încă în picioare, cu focul încă vizibil în interiorul lor.

Toate cursele trenurilor, anulate

Toate serviciile feroviare către sau dinspre nivelul superior al gării au fost anulate, iar National Rail a anunţat că gara va rămâne închisă până la noi ordine. National Rail se așteaptă ca perturbările în traficul feroviar să continue până la sfârșitul zilei de luni.

Niciun tren ScotRail nu va circula către sau dinspre nivelul superior, iar trenurile nu vor opri la nivelul inferior, ci vor traversa gara pentru a opri la Argyle Street şi Anderson luni.

De asemenea, vor fi disponibile mijloace de transport alternative limitate. ScotRail va informa pasagerii pe reţelele de socializare, pe site-ul său web şi în aplicaţia sa.

Un hotel a fost evacuat

Hotelul Voco Grand Central din gară a fost evacuat, iar toţi oamenii cazați au fost mutaţi la un alt hotel din oraş.

În timpul incendiului, numeroși oameni s-au adunat la marginea cordonului de securitate de pe Renfield Street şi Gordon Street pentru a vedea flăcările, în timp ce serviciile de urgenţă îi îndemnau pe oameni să se îndepărteze.

Serviciul scoţian de pompieri şi salvare a anunţat că peste 60 de pompieri şi 15 vehicule au intervenit la faţa locului.

Prim-ministrul John Swinney a declarat că este „profund îngrijorat” de scenele la care a asistat şi a îndemnat oamenii să urmeze sfaturile serviciilor de urgenţă.