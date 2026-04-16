VIDEO Incendiu uriaș la una dintre cele două rafinării din Australia

Un incendiu violent a izbucnit miercuri seară la una dintre cele două rafinării ale Australiei, care furnizează 10% din combustibilul țării. Pompierii s-au luptat toată noaptea să stingă flăcările, iar pagubele produse au amplificat temerile cu privire la aprovizionarea cu petrol a țării, transmite BBC.

Pompierii locali au declarat că au fost chemați miercuri la ora 23.15 (16.15 ora României) din cauza unor explozii și a unui incendiu la rafinăria Viva Oil din Geelong, la sud-vest de Melbourne, în statul Victoria.

Ei au raportat peste noapte că flăcările au atins 60 de metri înălțime.

Incendiul a fost stins joi, după ce a ars timp de 13 ore. Nu au existat victime, iar zeci de muncitori aflați la fața locului în momentul izbucnirii incendiului au fost evacuați în siguranță.

Cauza incendiului a fost „o defecțiune de echipament”, a declarat Serviciul de Pompieri și Salvare din statul Victoria, precizând că va avea loc o anchetă.

Rafinăria procesa până la 120.000 de barili de petrol pe zi

Rafinăria – care produce 50% din combustibilul statului Victoria și 10% din cel al țării – este încă parțial operațională, dar guvernul a avertizat că vor consecințe asupra producției de benzină.

Rafinăria prelucrează aproximativ 120.000 de barili de petrol pe zi și are peste 1.100 de angajați.

Directorul executiv al Viva Energy, Scott Wyatt, a declarat joi dimineață că incendiul a afectat două unități de producție a benzinei, însă celelalte nu au suferit daune.

„Dar, în mod firesc, benzina va fi unul dintre produsele care ar putea fi afectate”, a spus el.

De asemenea, ministrul Energiei, Chris Bowen, a declarat că incendiul a survenit „într-un moment nepotrivit”, având în vedere că aprovizionarea cu combustibil a Australiei se află sub presiune de la izbucnirea războiului din Iran, care a generat o criză mondială a petrolului.

Australia se confruntă cu îngrijorări tot mai mari privind aprovizionarea cu combustibil, de când Iranul a blocat Strâmtoarea Hormuz după ce a fost atacat de SUA și Israel.

În cele aproape șapte săptămâni de la începutul războiului, temerile legate de aprovizionare au stârnit o goană la cumpărături, dublând cererea de combustibil în unele zone, în ciuda asigurărilor guvernului că piața este bine aprovizionată.

„Nu este o evoluție pozitivă, dar evident că mai este mult până să putem stabili exact care este impactul”, a declarat Bowen joi.