VIDEO Incidente pe mare. Forțele israeliene au interceptat 13 vase din flota cu ajutoare pentru Gaza / Dar 30 de nave continuă drumul spre enclava palestiniană

13 nave din flota cu ajutoare pentru Gaza au fost oprite de Israel. FOTO: Global Sumud Flotilla / Handout / AFP / Profimedia

Organizatorii flotilei au denunțat raidul israelian de miercuri ca fiind o „crimă de război” și au subliniat că sunt deciși să ajungă în Gaza. Oficialii israelieni au denunțat în repetate rânduri misiunea ca fiind o manevră publicitară, scrie Reuters.

Forțele israeliene au oprit 13 nave care transportau activiști străini și ajutoare destinate palestinienilor din Fâșia Gaza, dar 30 de nave continuă să navigheze spre enclava palestiniană devastată de război, au declarat joi organizatorii flotei.

Un videoclip al Ministerului israelian de Externe, verificat de Reuters, a surprins-o pe cea mai cunoscută pasageră a flotei, activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, așezată pe punte, înconjurată de soldați.

„Mai multe nave ale flotei Hamas-Sumud au fost oprite în siguranță, iar pasagerii lor sunt transferați într-un port israelian”, a declarat Ministerul israelian de Externe pe X. „Greta și prietenii ei sunt teferi și nevătămați”, a asigurat el.

Flotila Global Sumud, care transportă medicamente și alimente către Gaza, este formată din peste 40 de nave civile cu aproximativ 500 de oameni la bord, inclusiv parlamentari, avocați și activiști.

Flotila a publicat mai multe clipuri pe rețelele sociale cu mesaje de la persoane aflate la bordul diferitelor nave, unele dintre ele ținând pașapoartele în mână și susținând că au fost răpite și duse în Israel împotriva voinței lor, în vreme ce au subliniat că misiunea lor era una umanitară non-violentă.

Mai multe țări critică dur acțiunea Israelului

Flotila este simbolul cel mai vizibil al opoziției față de blocada Israelului asupra Gazei.

Drumul său prin Marea Mediterană a atras atenția internațională, deoarece țări precum Turcia, Spania și Italia au trimis nave sau drone pentru a însoți vasele, în cazul în care cetățenii lor ar fi avut nevoie de asistență.

Ministerul de Externe al Turciei a calificat „atacul” Israelului asupra flotilei drept „un act de terorism” care a pus în pericol viețile unor civili nevinovați.

Președintele columbian Gustavo Petro a ordonat miercuri expulzarea întregii delegații diplomatice israeliene, în urma reținerii a doi columbieni din flotilă. Israelul nu mai are ambasador în Columbia de anul trecut.

Petro a calificat reținerile drept o potențială „nouă crimă internațională” a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și a cerut eliberarea columbienilor. De asemenea, el a reziliat acordul de liber schimb dintre Columbia și Israel.

Prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim a condamnat joi interceptarea flotei, adăugând că forțele israeliene au reținut opt malaezieni.

„Prin blocarea unei misiuni umanitare, Israelul a dat dovadă de un dispreț total nu numai față de drepturile poporului palestinian, ci și față de conștiința lumii”, a declarat Anwar, a cărui țară este predominant musulmană, într-un comunicat.

Interceptarea flotei de către Israel a stârnit proteste în Italia și Columbia. Sindicatele italiene au convocat o grevă generală pentru vineri, în semn de solidaritate cu flota internațională de ajutor umanitar.

Marina israeliană avertizase anterior flota că se apropia de o zonă de luptă activă și că încălca o blocadă legală, cerându-i să-și schimbe cursul. Israelienii s-au oferit să transfere orice ajutor în mod pașnic, prin canale sigure, către Gaza.

30 de bărci spre Gaza

Flotila este cea mai recentă tentativă de a sparge blocada maritimă israeliană asupra Gazei, în contextul războiului care a devastat enclava.

Organizatorii flotilei au denunțat raidul de miercuri ca fiind o „crimă de război”. Ei au afirmat că armata a folosit tactici agresive, inclusiv utilizarea tunurilor cu apă, dar că nimeni nu a fost rănit.

„Mai multe nave au fost interceptate ilegal și abordate de forțele de ocupație israeliene în apele internaționale”, au declarat organizatorii într-un comunicat.

Navele se aflau la aproximativ 70 de mile marine de enclava devastată de război când au fost interceptate, într-o zonă pe care Israelul o supraveghează pentru a opri orice navă care se apropie. Organizatorii au declarat că comunicațiile lor au fost bruiate, inclusiv utilizarea unei transmisii live cu imagini de pe unele dintre nave.

Conform datelor de urmărire a navelor din flotilă, 13 nave au fost interceptate sau oprite până joi dimineață.

Organizatorii au spus că rămân hotărâți, afirmând într-un comunicat că flotila „va continua fără să se lase intimidată”. Aproximativ 30 de nave încă navigau spre Gaza, au declarat organizatorii flotilei într-o postare pe Telegram joi dimineață, precizând că se aflau la 46 de mile marine de destinație.

Flotila spera să ajungă în Gaza joi dimineață, dacă nu ar fi fost interceptată.

Israelul a denunțat „o manevră publicitară”

Oficialii israelieni au denunțat în repetate rânduri misiunea ca fiind o manevră publicitară. „Acest refuz sistematic (de a preda ajutorul) demonstrează că obiectivul nu este umanitar, ci provocator”, a declarat Jonathan Peled, ambasadorul israelian în Italia, într-o postare pe X.

Israelul a impus un blocaj naval asupra Gazei de când Hamas a preluat controlul asupra enclavei de coastă în 2007, iar activiștii au făcut mai multe încercări anterioare de a livra ajutoare pe mare.

În 2010, nouă activiști au fost uciși după ce soldații israelieni au abordat o flotilă de șase nave la bordul cărora se aflau 700 de activiști pro-palestinieni din 50 de țări.

În iunie anul acesta, forțele navale israeliene i-au reținut pe Thunberg și pe 11 membri ai echipajului unei mici nave organizate de un grup pro-palestinian numit Freedom Flotilla Coalition, în timp ce se apropiau de Gaza.

Israelul a început ofensiva asupra Gazei după atacul din 7 octombrie 2023 condus de Hamas asupra Israelului, în care, potrivit datelor israeliene, au fost ucise aproximativ 1.200 de persoane și 251 au fost luate ostatici și duși înapoi în Gaza.

Ofensiva israeliană a ucis peste 65.000 de persoane în Gaza, potrivit autorităților sanitare din Gaza.