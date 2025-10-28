VIDEO Întrebat de salariu, șeful ANCOM spune că e public, dar nu zice cât e. „Îl găsiți pe site” / El nu și-a depus însă declarația de venituri

Președintele autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), Valeriu Zgonea, a refuzat marți să spună care este salariul său net. Pe site-ul ANCOM nu se regăsește această informație, așa cum el a susținut, ci declarația de avere din iunie 2024, adică cu veniturile din anul precedent – 2023. Potrivit informațiilor publice, el câștigă aproape 13.000 de euro pe lună.

Fostul lider PSD, Valeriu Zgonea, care din luna mai 2023 a fost numit președinte al Autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), a prezentat marți în Parlament propunerile de reducere a salariilor și a numărului de posturi, după promulgarea legii 145/2025 adoptate de Guvernul Bolojan.

„Întotdeauna salariul meu a fost public”

După audieri, președintele ANCOM a fost întrebat de reporterul HotNews care este salariul său net și la cât va ajunge după aplicarea reducerilor cerute in lege.

„Cel care este public. Îl găsiți pe site-ul ANCOM. Întotdeauna salariul meu a fost public, de 25 de ani”, a spus acesta, fără a spune valoarea acestuia.

El a repetat acest răspuns de mai multe ori. Ulterior, întrebat cât va fi salariul său după restructurarea din ANCOM, Zgonea a spus: „Redus cu 30%”.

Dialogul, la minutul 2.28:

Salariul lui Zgonea nu e pe site-ul ANCOM

Contrar declarațiilor lui Valeriu Zgonea, pe site-ul autorității nu este afișată informația privind salariul său net.

Singurele informații publicate sunt cele din declarația de avere semnată în luna iunie 2024, în care sunt raportate veniturile din anul anterior. Lipsește declarația de avere pentru 2025, adică cea cu veniturile realizate în anul precedent.

Valeriu Zgonea a raportat astfel că a încasat în anul 2023 un salariu de 415.697 de lei ca președinte al ANCOM, de la preluarea acestei funcții in luna mai 2023.

Alți peste 36.000 de lei i-a câștigat de la vechiul loc de muncă – ICI – Institutul național de cercetare în informatică, cel care gestionează domeniile de internet .ro.

Ce salariu are președintele ANCOM potrivit legii

Nivelul de salarizare al conducerii ANCOM este stabilit prin legea de funcționare a autorității, unde la articolul 11 este prevăzut că:

„Salariul președintelui ANCOM se stabilește la nivelul a 5 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an, iar salariul vicepreședinților ANCOM se stabilește la nivelul a 4 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an”.

În condițiile în care salariul mediu net în ANCOM este de 12.870 de lei, conform declarațiilor lui Valeriu Zgonea, rezultă că acesta ar încasa acum un salariu de 64.350 de lei, echivalentul a 12.870 de euro.

Aceste venituri salariale vor fi reduse cu 30%, după aplicarea prevederilor legii 145/2025 pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în parlament.

Aproape 100 de angajați vor pleca din ANCOM de la 1 ianuarie 2026. Câți nu vor mai fi șefi

În cadrul audierii din parlament, Valeriu Zgonea a prezentat un raport cu o analiză preliminară privind reducerile de angajați și salarii care ar trebui făcute pentru aplicarea legii 145/2025.

Legea stabilește trei obligații majore:

Reducerea cu 10% a posturilor de specialitate, adică personalul de control, reglementare, licențiere.

Reducerea cu 30% a posturilor din structurile de suport, adică ceea ce reprezintă contabilitatea, juridic, IT, secretariat etc.

Reducerea cu 30% a salariilor de bază și/sau indemnizațiilor, începând cu 1 ianuarie 2026.

Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime.

„Estimăm că aproximativ 100 de persoane vor părăsi ANCOM începând cu 1 ianuarie 2026 și 15 colegi își vor pierde posturile de conducere ca urmare a legii 145/2025”, a declarat la audieri Valeriu Zgonea.

În raportul aflat pe masa parlamentului, se precizează că noua structură organizatorică va reflecta următoarele:

o reducere a numărului total de posturi din organigramă, constând în aproximativ 160 de posturi dintre cele 736 existente în prezent (fără demnitari și personalul din cabinetele acestora), din care aproximativ 100 posturi ocupate.

o reducere cu 15% a numărului de posturi de conducere, consecință a aplicării procentului de 8% la totalul posturilor rămase în organigramă după reorganizare, care a atras o diminuare semnificativă a acestora”.

În privința grilei de salarizare, legea 145/2025 prevede că „începând cu data intrării în vigoare a noii organigrame a ANCOM, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, nivelul brut al salariului președintelui și vicepreședinților Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații va fi redus cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025”.

Contractul colectiv de muncă la nivelul ANCOM expiră la sfârșitul acestui an, astfel că în prezent a fost inițiat cu sindicatul procesul de negociere a noului contract cu o nouă grilă de salarizare în acord cu reducerile cerute de lege.