VIDEO Inundații și copaci prăbușiți în Brașov, pe fondul codului portocaliu de vijelii. O ambulanță a rămas blocată în pasaj

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov au intervenit în municipiu pentru remedierea mai multor probleme provocate de ploaia torențială de joi.

Probleme mari sunt în cartiere ca Bartolomeu, Poarta Schei, Astra și Sânpetru, însă acestea sunt doar câteva dintre zonele afectate, a relatat Radio România Brașov.

„În urma ploilor torențiale, în municipiul Brașov s-au înregistrat mai multe situații de urgență. Până în acest moment, au fost anunțate 16 beciuri, curți și subsoluri inundate, precum și patru copaci prăbușiți (doi pe strada 13 Decembrie, unul pe strada Carierei și unul pe Calea Făgărașului)”, a declarat ISU Brașov.

Instituția a precizat că „misiunile sunt în dinamică”.

„Două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate din cauza acumulării de apă în zona pasajului de pe strada Hărmanului, iar echipajele de intervenție acționează pentru scoaterea autoturismelor și remedierea situației. Echipajele intervin, totodată, pentru îndepărtarea copacilor căzuți și evacuarea apei din subsoluri și curți”, a mai declarat ISU Brașov.

Cod portocaliu până la noapte

Brașovul este unul dintre județele vizate de un cod portocaliu averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice.

Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a intrat în vigoare astăzi, la ora 10, și este valabilă până la noapte, la ora 3.

„În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp”, precizează ANM în alertă.