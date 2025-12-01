VIDEO. Jaf armat în Italia. „Un comando” a folosit mitraliere Kalașnikov și a plecat cu o avere

Conform primelor estimări, jaful comis în această dimineață în provincia italiană Reggio Calabria, de-a lungul autostrăzii, în care a fost implicat un vehicul blindat, este estimat la aproximativ două milioane de euro, scrie ziarul italian La Repubblica.

O operațiune extrem de rapidă, planificată până la cel mai mic detaliu. Un comando de cel puțin 10 persoane, la scurt timp după ora 6:00 dimineața, luni, a comis un jaf de milioane de dolari pe autostrada Mediteranei, scrie Corriere della Sera. Banda a blocat o dubă blindată aparținând companiei Sicurtransport, folosind explozibil, trăgând mai multe focuri de armă Kalașnikov și puști încărcate cu alice și împrăștiind cuie pe asfalt pentru a împiedica apropierea altor vehicule.

Nu au existat însă răniți. Pentru a comite jaful, tâlharii au blocat traficul plasând două mașini incendiate de-a lungul drumului.

În decembrie 1997, un comando de bandiți a comis un jaf de un milion de dolari în același loc.