VIDEO Jaf de circa 2 milioane de dolari, în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de bijuterii

Bărbați mascați au furat vineri diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole în valoare de 2 miloane de dolari, într-un jaf comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, SUA, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP, transmite News.ro.

Spargerea a fost surprinsă de o cameră de supraveghere a magazinului situat în cartierul West Seattle. În imagini, se vede cum patru suspecţi mascaţi sparg uşa de sticlă încuiată din faţă cu ciocane şi apoi jefuiesc joi şase vitrine.

Într-o vitrină se aflau ceasuri Rolex în valoare de aproximativ 750.000 de dolari, iar în alta se afla un colier cu smaralde evaluat la 125.000 de dolari, a anunțat poliția, într-un comunicat.

Un suspect mascat a ameninţat angajaţi cu spray pentru urşi şi un pistol cu electroşocuri, a anunţat poliţia, dar nimeni nu a fost rănit.

„Suntem destul de zguduiţi ca personal”, a declarat Josh Menashe, vicepreşedinte al magazinului.

Menashe a declarat că angajaţii au terminat de curăţat geamurile sparte şi lucrează la un inventar complet al pierderilor.

Poliţia a declarat că a intervenit în cazul jafului, dar suspecţii fugiseră deja cu o maşină şi au scăpat de filtrele poliției din zonă.