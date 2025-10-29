VIDEO Jamaica a fost lovită de „furtuna secolului”, uraganul Melissa se îndreaptă acum spre Cuba

Uraganul Melissa se îndreaptă către al doilea oraș ca mărime din Cuba cu forța unei puternice furtuni de categoria 4, la câteva ore după ce a lovit Jamaica, fiind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată în această națiune insulară din Caraibe, transmite Reuters.

Melissa a lovit țărmul în apropierea orașului New Hope, din sud-vestul Jamaicăi, cu vânturi susținute de până la 295 km/h, potrivit Centrului Național pentru Uragane din SUA, cu mult peste viteza minimă de 252 km/h a unei furtuni de categoria 5, cel mai înalt nivel pe scara Saffir-Simpson.

Obisnuita cu uraganele, Jamaica nu fusese niciodata lovită direct de o furtuna de categoria 4 sau 5, iar guvernul a solicitat ajutor international chiar in timp ce se pregătea pentru sosirea Melissei.

Meteorologii de la AccuWeather au spus că Melissa se clasează pe locul al treilea în topul celor mai intense uragane observate în Caraibe, dupa Wilma în 2005 și Gilbert în 1988 – ultima furtună majoră care a lovit Jamaica.

„Este o situație catastrofală. Pentru Jamaica, va fi cu siguranță furtuna secolului”, a declarat Anne-Claire Fontan, specialistă în cicloni tropicali la Organizația Meteorologică Mondială, într-o conferință de presă, avertizând asupra valurilor de furtună de până la 4 metri înălțime.

„Ne așteptăm să existe pierderi de vieți omenești”

În sud-vestul Jamaicăi, zona St. Elizabeth a ajuns „sub apă”, a declarat un oficial, iar peste 500.000 de oameni au rămas fără energie electrică.

„Rapoartele pe care le-am primit până acum includ pagube la spitale, pagube semnificative la proprietăți rezidențiale, locuințe și proprietăți comerciale, precum și pagube la infrastructura rutieră”, a declarat premierul Jamaicăi, Andrew Holness, la CNN, după trecerea furtunii.

Holness a spus că guvernul nu a primit nicio confirmare privind victime ale furtunii, dar având în vedere puterea uraganului și amploarea pagubelor, „ne așteptăm să existe pierderi de vieți omenești”.

Viteza vântului scăzut la 233 km/h, a precizat NHC, pe măsură ce furtuna a trecut peste insula muntoasă, lovind comunitățile din zonele înalte vulnerabile la alunecări de teren și inundații.

Melissa o ia acum spre Cuba, avertisment pentru 500.000 de oameni

Se preconizează că uraganul va vira spre nord-est, urmând o traiectorie către Santiago de Cuba, al doilea oraș ca populație din Cuba.

„Ar trebui să simțim deja influența sa principală în această după-amiază și seară”, a declarat președintele cubanez Miguel Diaz-Canel într-un mesaj publicat în ziarul de stat Granma, îndemnând cetățenii să respecte ordinele de evacuare.

„Va fi mult de muncit. Știm că acest ciclon va provoca pagube semnificative”, a adăugat el.

Autoritățile cubaneze au spus că aproximativ 500.000 de persoane au primit ordin să se mute în zone mai înalte.

Urmează Bahamas, probleme și în Haiti și Dominicană

În Bahamas, următoarea destinație a uraganului Melissa în nord-est, guvernul a ordonat evacuarea locuitorilor din partea de sud a arhipelagului.

Mai la est, insula împărțită între Haiti și Republica Dominicană s-a confruntat cu zile de ploi torențiale care au dus la cel puțin patru decese, au declarat autoritățile locale.

