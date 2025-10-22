VIDEO Jeff Bezos și-a vândut conacul din Seattle pentru o sumă record și s-a mutat în „buncărul miliardarilor” / Cum arată casa de lux a șefului Amazon

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, și-a vândut conacul din Seattle. El și soția sa, Lauren Sánchez, s-au mutat la Miami în urmă cu aproximativ doi ani și dețin acolo proprietăți în valoare de 237 de milioane de dolari. Vânzarea conacului din Seattle a fost cea mai mare înregistrată în statul Washington până în aprilie, potrivit Fortune.com.

Jeff Bezos și-a vândut conacul din Seattle în această primăvară pentru suma record de 63 de milioane de dolari. El cumpărase vila în 2019 cu 37,5 milioane de dolari, astfel că a obținut peste 25 de milioane de dolari din vânzare sa.

Fondatorul Amazon care are o avere estimată la 237 de miliarde de dolari a declarat că s-a mutat la Miami, pe insula Creek din Golful Biscayne. Cunoscută și sub denumirea de „buncărul miliardarilor, pe acestă insulă trăiesc zeci de celebrități, printre care Julio Iglesias, Ivanka Trump, Tom Brady.

Bezos a cumpărat ultima sa vilă din Miami în 2024 pentru 90 de milioane de dolari, aducând valoarea totală a proprietăților pe care le deține în Indian Creek la aproximativ 237 de milioane de dolari. Ultima proprietate pe care a achiziționat-o este o vilă cu șase dormitoare și nouă băi, cu o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați.

Deși Bezos spune că s-a mutat în Miami pentru a fi alături de părinții săi, presa scrie că mutarea sa ar putea fi motivată și de avantajele fiscale, pentru a evita taxa de 7% pe câștigurile de capital care a fost menținută de Curtea Supremă a statului Washington în martie 2023, și care nu există în Florida.