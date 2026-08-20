VIDEO. Jungla de după gratii. Lei, tigri și urși descoperiți la 90 de km de București. Cadavrul unui pui de tigru fusese ascuns într-o ladă frigorifică într-o grădină zoologică improvizată

Comisarii Gărzii anunță că au depus o sesizare penală împotriva International Wildlife Foundation, care construise un „centru de reabilitare” ilegal pentru animale sălbatice în județul Dâmbovița, într-o localitate aflată la 90 de km de București. În grădina zoo ilegală, comisarii au descoperit de-a lungul timpului mai mulți lei, tigri sau urși ținuți în condiții insalubre.

„Astăzi am închis definitiv un centru improvizat care a ținut exemplare de animale sălbatice în condiții mizere, total neconforme. Am îndepărtat un pericol pentru animalele care au fost ținute în spații care nu îndeplineau condițiile minime, de multe ori fără apă și hrană chiar, dar și un pericol pentru oamenii care se întâmpla să viziteze acest amplasament total ilegal. Fără implicarea procurorului de caz din cadrul Curții de Apel Ploiești și fără sprijinul partenerilor noștri, inclusiv din partea societății civile, nu am fi reușit să punem animalele în siguranță și să închidem acest spațiu. Le mulțumesc tuturor”, a declarat Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, potrivit unei postări pe Facebook.

Pe lista faptelor constatate se află funcționare fără autorizație de mediu, spații insalubre și inadecvate pentru animale, pericol grav pentru vizitatori, animale moarte și ascunse.

În urma unor controale desfășurate anul trecut, comisarii Gărzii au descoperit aici că un leu mascul era adăpostit fără asigurarea condițiilor minime prevăzute de lege și doi pui de tigru lăsați în libertate. O femelă de babuin era expusă publicului imobilizată în lesă, fără spațiu adecvat, hrană sau apă. În plus, comisarii au mai descoperit cadavrul unui pui de tigru ascuns într-o ladă frigorifică, iar al doilea pui fusese mutat ilegal într-o clinică, fără notificarea autorităților.

În total, comisarii au aplicat sancțiuni de 220.000 de lei și au depus o sesizare penală.