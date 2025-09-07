VIDEO Kelemen Hunor, în Parlament: „Am și eu nemulțumirile mele profunde. Statul devine inutil dacă nu există consecințe când cineva greșește”

Liderul UDMR, Kelemen, Hunor, a declarat, duminică, în ședința de plen a Parlamentului pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură inițiate de opoziție, că Guvernul Bolojan are „o misiune grea” în reducerea deficitului bugetar și în continuarea reformelor, dar a subliniat că are „nemulțumiri profunde” privind modul în care funcționează statul.

„Suntem la a treia încercare a opoziției de a schimba acest guvern, care și-a asumat reducerea unui deficit bugetar imens și corectarea a ceea ce a fost greșit. Acest guvern s-a angajat în reforme profunde sectoriale și, mai important, în a reface încrederea între cetățean și stat. Am așezat cetățeanul pe primul loc. Fără el, care are încredere în instituțiile statului, care știe că va fi apărat de stat, statul va deveni slab, o formă abstractă lipsită de conținut. Statul trebuie să fie în slujba cetățeanului, atunci și omul va accepta sacrificii personale, fără de care nu vom reuși să stabilim un echilibru. Este o misiune grea pentru acest guvern și această coaliție”, a spus președintele UDMR.

Hunor a adăugat că realitatea socială nu poate fi ignorată: „Este o misiune grea. În același timp, trebuie să fim solidari cu oamenii. Nu trebuie să fii savant în sociologie ca să înțelegi realitatea. Mergi printre cetățeni și vei vedea chiar furia lor”.

Potrivit liderului UDMR, deficitul „de aproape 10% nu poate fi susținut de România” și „înseamnă agonie, îndatorare și mai mare”. El a insistat că „reforma trebuie să continue în administrație”.

„Dacă mă intrebați cât de mulțumit sunt, răspund sincer că am și eu nemulțumirile mele profunde. Statul devine inutil dacă nu există consecințe când cineva greșește. M-am uitat la reportajul Recorder, este exclus să nu fi existat în acel caz complicități la nivelul ANAF, sau incompetență gravă, și la Registrul Comerțului (…) Registrul Comerțului este inutil dacă poți să furi compania cuiva și să o treci pe numele tău”, a mai spus președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Camera Deputaților și Senatul s-au reunit duminică pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Înaintea ședinței, liderul AUR a anunțat că parlamentarii opoziției nu vor intra în sală pentru a nu exista cvorum și, prin urmare, pentru ca dezbaterea și votul să fie amânate pentru luni. Cu toate acestea, ședința Parlamentului a început, iar în momentul votului parlamentarii AUR și SOS România și-au exprimat votul. Singurii care au rămas pe holuri pentru a nu fi prezenți în plen au fost deputații și senatorii de la POT.

Prima moțiune de cenzură, cea privind măsurile din Sănătate, a fost respinsă de Parlament. Opoziția a strâns doar 108 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.