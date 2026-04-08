VIDEO Laudele președintelui Nicușor Dan la adresa procuroarei Cristina Chiriac, acuzată că a ținut probe la sertar în cazul fostului episcop de Huși. „Nu au fost agresiuni și nu au fost minori”

Nicușor Dan a respins miercuri acuzațiile aduse împotriva procuroarei Cristina Chiriac, pe care a numit-o procuror general al României, aducându-i laude pentru activitatea din DNA Iași. Președintele i-a luat apărarea procuroarei Chiriac în cazul fostului episcop de Huși, afirmând că aceasta nu a ascuns probe și că le-a trimis în instanță când a instrumentat dosarul de șantaj în care fostul episcop a fost victimă în 2017.

În 2017, Cristina Chiriac s-a limitat în a investiga doar infracțiunea de șantaj reclamată de episcopul Hușilor de la acea vreme, Cornel Onilă. Înregistrările ridicate în urma perchezițiilor îl ilustrau pe Onilă întreținând relații sexuale cu tineri.

Procuroarea Chiriac a trimis în instanță doar probatoriul care susținea infracțiunea de șantaj, cu a disjuns dosarul către parchetul competent- Curtea de Apel Iași, pentru a investiga conținutul înregistrărilor.

Ancheta a fost redeschisă în 2019 la Parchetul Curții de Apel Iași după dezvăluirile jurnaliștilor „Să fie lumină”. Fostul episcop al Hușilor a fost condamnat definitiv la 8 ani de închisoare în 2025 pentru abuzuri sexuale, victime fiind foștii săi elevi.

„Am fost foarte suprins când am văzut atacurile la doamna Chiriac”

„Am fost foarte fericit că doamna Chiriac de la DNA Iași candidează”, a declarat președintele Nicușor Dan în conferința de presă în care a anunțat numirea procurorilor șefi la marile parchete.

Dintre cei șapte procurori numiți la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT, președintele Nicușor Dan a adus cele mai multe aprecieri procuroarei Cristina Chiriac, pe care a numit-o în funcția de procuror general al României.

Criticată dur de CSM, care i-a dat aviz negativ, Cristina Chiriac a fost lăudată de Nicușor Dan, care a ținut că îi ia apărarea pentru toate acuzațiile aduse.

Președintele a afirmat că în urma discuțiilor informale avute cu procurori a aflat că DNA Iași era considerată cea mai bună structură din țară.

„Am fost foarte suprins când am văzut atacurile la doamna Chiriac. Haideți să vă spun ce a făcut cu o echipă de 8-9 oameni la Iași (n.r. – schemă completă de procurori, n.red.). Avem trimiși în judecată președintele CJ Iași, primarul din Iași și președintele CJ Vaslui. Nu văd în altă parte din România unde se întâmplă”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a negat că DNA Iași a avut cele mai slabe rezultate din țară, așa cum reiese din ultimul bilanț publicat chiar de către DNA.

Potrivit datelor oficiale, în 2025, structura teritorială Iași a DNA a avut de soluționat 289 de dosare, dintre care 102 au fost soluționate. Din totalul dosarelor soluționate de procurorii DNA din Iași, 3 dosare s-au finalizat cu trimiteri în judecată prin rechizitoriu, iar 8 cu acorduri de recunoaștere a vinovăției. Toate celelalte dosare au fost soluționate cu clasari, declinări de competență și reuniri de cauze.

Nicușor Dan a acuzat că „manipulare” și „rea-credință” a celor care critică prestația Cristinei Chiriac.

„Se spune că secția DNA Iași a avut o activitate dezastruoasă, că a avut doar trei rechizitorii. Oricine știe cât de cât ce se întâmplă în parchete, nu se uită numai la rechizitorii, ci și la acordurile de recunoaștere a vinovăției pentru că Codul Penal și Codul de Procedură Penală au îngreunat activitatea. Șefi de parchete sau de secții și-au dat seama că e mult mai eficient să se concentreze pe recunoașterea vinovăției”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a ținut să clarifice și povestea milionului de euro din declarația de avere a Cristinei Chiriac: „Nu are 1 milion, ci 10 mii euro”. În declarația de avere publicată în 2024, procuroarea a menționat suma de un milion de euro în conturi. Mențiunea figurează în continuare. Cristina Chiriac a spus, la interviul de la CSM, că a fost o „eroare materială”.

„Nu a ascuns probe”

De asemenea, președintele Dan s-a referit și la dosarul fostului episcop al Hușilor Corneliu Onilă, instrumentat de Cristina Chiriac.

„Am citit că a ascuns probe în cazul Huși. Nu le-a ascuns, ci le-a trimis la judecător. Și nu a trimis la parchet pentru că nu au fost agresiuni și nu erau minori”, a punctat președintele.

Procesul penal încheiat în 2025 a stabilit în mod definitiv că înregistrările, inclusiv cele vizionate de procuroarea Cristina Chiriac, au fost agresiuni sexuale, violuri. Victimele nu erau minori. Erau foști elevi ai lui Cornel Onilă, epsicop la acea vreme și profesor la Seminarul Teologic din Huși,

În 2017, Cristina Chiriac a instrumentat dosarul de șantaj în care Cornel Onilă era victimă. În urma perchezițiilor de la preoții care îl șantajau pe episcop au fost ridicate mai multe înregistrări. Acestea îl surprindeau pe Onilă în timp ce întreținea relații sexuale cu tineri. Ancheta, coordonată de procuroarea Chiriac, s-a limitat doar la infracțiunea de șantaj.

Înregistrările care îl ilustrau pe episcop în timp ce întreținea relații sexuale cu tineri nu au fost trimise unui parchet competent pentru verificarte. DNA nu are competență să cerceteze infracțiuni sexuale.

Ancheta privind abuzurile sexuale ale fostului episcop a fost redeschisă doi ani mari târziu, după ce jurnaliștii de la Să fie lumină au scris că procuroarea Chiriac a ținut probele la sertar și nu a disjuns dosarul.

Abia în 2019 înregistrările au fost trimise la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, care avea comptetență să cerceteze infracțiunile sexuale.

Cornel Onilă a fost condamnat definitiv în 2025 la 8 ani de închisoare. El a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu foștii elevi, însă a susținut că actele sexuale erau consimțite.

Cine este procuroarea Cristina Chiriac

Cristina Chiriac conduce DNA Iași din 2022. Ea a avansat rapid, în 2015, la DIICOT și apoi la DNA, după cinci ani de activitate la parchetele de pe lângă judecătoriile din Bârlad și Vaslui.

Cristina Chiriac a fost numită procuror de președintele Traian Băsescu în anul 2012, debutând la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad. După trei ani de activitate la parchetele locale din Bârlad și Vaslui, în 2015, ea a făcut un salt direct la DIICOT, structura teritorială din Vaslui.

În ierarhia profesională, următorul parchet în grad al unui procuror este cel de pe lângă Tribunal. Cristina Chiriac nu a activat niciodată la un parchet de pe lângă tribunal.

După ce a ajuns la DIICOT, în același an 2015, Cristina Chiriac a fost delegată la DNA, serviciul teritorial Iași.