Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Letonia a terminat gardul de 280 de kilometri de la granița cu Rusia

HotNews.ro
granicer Letonia, Foto: Gints Ivuskans / AFP / Profimedia
granicer Letonia, Foto: Gints Ivuskans / AFP / Profimedia

Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres.

Potrivit postului de televiziune leton LRT, construcţia acestei bariere la frontieră a fost finalizată marţi, acesta fiind unul dintre „cele mai importante proiecte de infrastructură pentru securitatea naţională”, conform Ministerului de Interne al ţării baltice.

Circa şase companii au lucrat la instalarea acestei noi bariere fizice cu Rusia, menită, printre altele, să îmbunătăţească controlul la frontieră.

Proiectul a avut un buget de 166 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte 20 de milioane de euro anul viitor, destinate îndeosebi patrulelor pentru infrastructură şi tehnologiilor de supraveghere.

Letonia, alături de statele baltice Lituania şi Estonia, Polonia şi celelalte naţiuni din Europa de Est, a solicitat Uniunii Europene (UE), la un summit de la Helsinki, pe 16 decembrie, să prioritizeze proiectele pentru apărarea comună, într-un context geopolitic marcat de comportamentul ostil al Rusiei. 

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro