VIDEO Letonia a terminat gardul de 280 de kilometri de la granița cu Rusia

Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai mulţi ani de lucrări şi o investiţie de 166 de milioane de euro, informează EFE și Agerpres.

Potrivit postului de televiziune leton LRT, construcţia acestei bariere la frontieră a fost finalizată marţi, acesta fiind unul dintre „cele mai importante proiecte de infrastructură pentru securitatea naţională”, conform Ministerului de Interne al ţării baltice.

Latvia completed the construction of barriers along its border with Russia, the state-owned company Valsts nekustamie īpašumi, which is responsible for the project, reported.



"In total, around 280 kilometers of fencing have been built along the Latvian-Russian border, forming a… pic.twitter.com/TBQEXjqK5D — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 30, 2025

Circa şase companii au lucrat la instalarea acestei noi bariere fizice cu Rusia, menită, printre altele, să îmbunătăţească controlul la frontieră.

Proiectul a avut un buget de 166 de milioane de euro, la care se vor adăuga alte 20 de milioane de euro anul viitor, destinate îndeosebi patrulelor pentru infrastructură şi tehnologiilor de supraveghere.

Letonia, alături de statele baltice Lituania şi Estonia, Polonia şi celelalte naţiuni din Europa de Est, a solicitat Uniunii Europene (UE), la un summit de la Helsinki, pe 16 decembrie, să prioritizeze proiectele pentru apărarea comună, într-un context geopolitic marcat de comportamentul ostil al Rusiei.