VIDEO Liberalul Hubert Thuma iese la atac și îi aduce aminte lui Ilie Bolojan ce declara în 2017, când era primar / Thuma este principalul contestatar al premierului în PNL 

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere „claritate” din partea Guvernului condus de Ilie Bolojan când vine vorba despre banii de la bugetul de stat care urmează să fie transferați către autoritățile locale pentru investițiile începute. Hubert Thuma a publicat pe contul său de Facebook un videoclip cu Ilie Bolojan, din 2017, când era primar la Oradea, și spunea că Guvernul de atunci a „confiscat” banii Orașului Oradea.

Mesajul lui Hubert Thuma a fost postat pe Facebook la 17:00, ora la care conducerea PNL s-a întrunit într-o ședință la Vila Lac 1. Din conducerea PNL face parte și Hubert Thuma, însă până la ora publicării acestei știri nu e clar dacă acesta participă sau nu la întâlnire.

Hubert Thuma spune că aleșii locali nu vor ca „sumele produse în comunitățile noastre” să fie „confiscate” de bugetul central și „nu vrem mai puțină autonomie locală”: „Cum spunea și domnul Bolojan în 2017, pe când era primar la Oradea”.

Thuma a publicat alături de acest mesaj și un videoclip cu Ilie Bolojan, din 2017, când declara: „Suntem forțați să mărim impozitele pe anul viitor datorită confiscării banilor Orașului Oradea de către Guvernul României. Efectul asupra bugetului local este foarte mare, și este cea mai mare lovitură care a fost dată practic autonomiei locale în ultimii 10 ani de zile”.

Huber Thuma spune că Ilfovul a primit mai puțini bani decât ar fi trebuit

Președintele Consiliului Județean Ilfov susține că în cazul județului pe care îl conduce „situația este și mai complexă”.

„Regiunea București–Ilfov funcționează ca un singur organism economic și social, dar este finanțată printr-un mecanism fiscal depășit, care a creat un dezechilibru structural: Ilfovul suportă costuri metropolitane (școli, creșe, spitale, drumuri, apă-canal, mediu) pentru o populație în creștere accelerată, confirmată chiar de datele Eurostat la nivel european, în timp ce o parte majoră din resursa fiscală asociată veniturilor rezidenților săi ajunge în București, prin regula colectării Impozitului pe Venit la sediul angajatorului sau la punctul de lucru al acestuia”, a scris Hubert Thuma pe Facebook.

Liderul PNL susține că „din datele noastre, 127.284 de ilfoveni lucrează în Capitală. Potrivit INS, salariul mediu brut pe București este de 11.928 lei, iar impozitul pe venit lunar este de 775 lei”:

„Rezultatul? Un impozit pe venit anual de 1,18 miliarde lei este virat Municipiului București de ilfovenii care lucrează în București (impozit 775 x 127.284 nr. salariați x 12 luni = 1.183.741.200 lei). În 2025, Ilfovul ar fi trebuit să primească, conform Legii bugetului de stat, 1,5% din IVG-ul repartizat Primăriei Generale, dar în realitate am primit în jur de 100 milioane RON”, susține Thuma.

Soluția propusă de Thuma: Un buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov

El spune că o soluție ar fi cea propusă de primarul general al Capitalei Cirpian Ciucu, și anume un buget unic metropolitan pentru regiunea București-Ilfov.

„Până la reorganizarea administrativ-teritorială, ar fi corect să existe un buget total București–Ilfov, iar repartizarea IVG între cele două entități să se facă proporțional cu populația. Într-un astfel de model, Ilfovul ar trebui să primească cel puțin de 5 ori mai mult din impozitul pe venit global decât în 2025”, consideră alesul PNL.

Robert Thuma încheie spunând că datoria sa față de cetățenii din Ilfov este „să le apăr interesele și asta sunt hotărât să fac”.

„În plus, să se știe: Fără un Ilfov funcțional, Bucureștiul se va sufoca în trafic, deșeuri și ineficiență. Menținerea actualului cadru de finanțare este o alegere politică ce favorizează un model administrativ falimentar în București, în detrimentul unei dezvoltări moderne în Ilfov”, consideră Thuma.

Mesajul lui Thuma vine în contextul în care la nivelul PNL se încearcă formarea unei mase critice pentru ca Ilie Bolojan să piardă susținerea partidului. Liderul acestei grupări anti-Bolojan din PNL este Hubert Thuma, a scris Cotidianul săptămâna trecută, citând surse politice.

În luna decembrie, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, conducerea PNL l-a înlocuit pe Thuma din postura de coordonator al PNL București-IIlfov cu Ciucu.