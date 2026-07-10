VIDEO Liderul suprem iranian ucis în prima zi a războiului a fost înmormântat, dar unde este succesorul său? Ce au arătat ultimele zile din Iran

Fiul și succesorul lui Khamenei nu a apărut încă public, iranienii promit moartea lui Donald Trump, pentru a-și răzbuna fostul lider, iar Teheranul dă semne că a ieșit consolidat de pe urma războiului, după ce fusese zguduit de protestele masive reprimate sângeros, scrie Reuters.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacurilor americano-israeliene, a fost înmormântat în cel mai sfânt lăcaș de cult al țării, a anunțat vineri dimineață presa de stat.

Mulțimi uriașe s-au adunat la înmormântarea sa, în timp ce fiul și succesorul său, Mojtaba Khamenei, a rămas ascuns de ochii publicului.

Înmormântarea de la Mashhad, din nord-estul Iranului, vine după o săptămână de procesiuni funerare de amploare, mitinguri și ceremonii de doliu, care au coincis cu o nouă escaladare a conflictului cu Statele Unite, după săptămâni de armistițiu în războiul care durează de patru luni.

Khamenei a fost ucis în primele atacuri ale războiului lansate de Statele Unite și Israel pe 28 februarie.

SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu luna trecută.

Mulțimi masive la Mashad

Joi, trupul lui Khamenei a fost transportat cu un camion pe străzile aglomerate din Mashhad, spre cupola aurită și minaretele Sanctuarului Imamului Reza, în timp ce clerici cu turban alb mergeau de o parte și de alta.

Cei îmbrăcați în negru, veniți să-și exprime doliul, se înghesuiau în spatele cortegiului, fluturând steaguri iraniene, fotografii ale lui Khamenei și pancarte roșii cu lozinci revoluționare.

Înmormântarea reprezintă punctul culminant al unei săptămâni de evenimente funerare atât în Iran, cât și în Irak. Clericii Republicii Islamice au încurajat participarea unor mulțimi uriașe, într-un efort de a demonstra puterea ideologică a statului teocratic.

Iranul a supraviețuit unui bombardament intens, care a durat luni de zile, din partea Statelor Unite și a Israelului, dar se confruntă cu provocări interne uriașe, iar moștenirea celor 37 de ani de domnie ai lui Khamenei este aspru contestată.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut

Locul unde se află Mojtaba Khamenei, proclamat lider suprem de o adunare clericală la începutul lunii martie, la o săptămână după moartea tatălui său, rămâne un mister pentru iranieni.

El nu a mai apărut în public de la începutul războiului. Deși a făcut declarații scrise, nicio imagine sau vreo înregistrare video sau audio cu el nu a fost difuzată.

El a suferit leziuni grave în urma atacului care l-a ucis pe tatăl său, fața i-a fost desfigurată, iar membrele i-au fost grav rănite, potrivit informațiilor.

Surse de rang înalt din Teheran au declarat că noul lider se recuperează, dar că încă nu se simte suficient de bine pentru a face apariții publice. Serviciile de securitate ale statului încearcă, de asemenea, să-i limiteze expunerea în cazul unor noi atacuri din partea SUA.

„Ucideți-l pe Trump!”

În timp ce mulțimile se înghesuiau în Mashhad așteptând cortegiul funerar al lui Khamenei, oamenii scandau lozinci prin care cereau răzbunare împotriva președintelui american Donald Trump pentru uciderea sa.

„Jur pe sângele liderului suprem, Trump, te vom ucide!”, strigau ei, iar femeile țineau pancarte pe care scria „Ucideți-l pe Trump”.

Un elicopter a ridicat sicriul lui Khamenei de pe camion, deasupra mulțimii, pentru a parcurge ultima porțiune scurtă până la o nișă arcuită, placată cu gresie albastră, din interiorul sanctuarului.

Fiul cel mai mare al lui Khamenei, Mostafa, a rostit rugăciunea funerară, iar o mulțime de bărbați îndoliați au purtat sicriul, vopsit în culorile roșu, alb și verde ale steagului Iranului, în interiorul sanctuarului.

Agenția oficială de știri IRNA a relatat vineri dimineață că înmormântările lui Khamenei și ale celor patru membri ai familiei sale uciși alături de el au fost finalizate.

Imam Reza este una dintre cele mai sfinte figuri ale islamului șiit, iar complexul de sanctuare din Mashhad, orașul natal al lui Khamenei, este un centru de pelerinaj.

Rămășițele lui Khamenei au fost purtate anterior în procesiune prin Teheran, prin centrul clerical șiit din Qom și prin orașele-sanctuar irakiene Najaf și Karbala.

Martiriul ocupă un loc central în teologia șiită, iar moartea lui Khamenei s-a înscris într-o tradiție religioasă și politică profund înrădăcinată în Republica Islamică.

Moștenirea lui Khamenei

Înmormântarea are loc într-un moment critic pentru Iran, marcând sfârșitul a aproape patru decenii de domnie a lui Khamenei și la câteva luni după ultima rundă de proteste în masă împotriva Republicii Islamice.

Forțele de securitate au reprimat sângeros manifestațiile, declanșate inițial de problemele economice, ucigând mii sau chiar zeci de mii de demonstranți.

A fost doar ultimul val de proteste din ultimii ani, iar observatorii au sugerat că regimul de la Teheran a fost zguduit.

Însă analiștii consideră acum că Iranul a ieșit din războiul cu SUA consolidat din punct de vedere strategic și cu controlul asupra vitalului Strâmtorii Ormuz intact. Totuși, țara a suferit pagube pe scară largă, care s-au adăugat problemelor economice interne.

Khamenei a fost numit lider suprem în 1989, la un deceniu după revoluția islamică, iar de-a lungul anilor și-a consolidat puterea politică, economică și militară.

Această consolidare, care a marginalizat din ce în ce mai mult președintele ales și parlamentul, s-a desfășurat în colaborare cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, a cărui influență a crescut pe parcursul întregii perioade de guvernare a lui Khamenei.

Mojtaba Khamenei a fost numit cu sprijinul Gărzilor, care sunt acum considerate forța dominantă în gândirea politică și strategică iraniană.