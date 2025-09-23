VIDEO Macron, forțat de Trump să meargă pe jos. „Ghici ce, aștept să trec strada pentru că totul e blocat din cauza ta”
Chiar și președinții sunt supuși neplăcerilor traficului din New York, așa cum a aflat luni seară liderul francez Emmanuel Macron, când un polițist din New York l-a oprit să traverseze strada din cauza coloanei oficiale a președintelui american Donald Trump, scrie marți Reuters.
Dar, spre deosebire de majoritatea celor afectați, Macron l-a sunat personal pe Trump de pe trotuar pentru a glumi pe seama situației sale, conform unei înregistrări video care circulă pe rețelele de socializare.
„Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare foarte rău”, i-a spus un polițist vizibil jenat lui Macron, care încerca să traverseze strada împreună cu membrii delegației sale.
„Doar că totul este blocat în acest moment. Vine un convoi”, a adăugat polițistul american.
„Dacă nu-l vedeți, lăsați-mă să trec. Voi negocia cu dumneavoastră”, a glumit Macron, făcând o referire ușoară la negocierile în care el și alți lideri vor fi implicați săptămâna aceasta în cadrul Adunării Generale anuale a Națiunilor Unite (ONU) de la New York.
Forțat să aștepte în fața baricadei, Macron l-a sunat apoi pe Trump.
„Ghici ce – aștept pe stradă pentru că totul este blocat din cauza ta”, a spus Macron, ținând telefonul la ureche, adăugând că ar dori să aibă o scurtă discuție cu Trump și Qatarul despre situația din Fâșia Gaza.
NEW YORK — French President Emmanuel Macron’s motorcade was blocked from passing through the streets of Manhattan because the roads were shut down for President Trump.— Gabriela Iglesias🇺🇲 (@iglesias_gabby) September 23, 2025
Macron got out of his car and called Trump directly. pic.twitter.com/Qk86O5NyuM
O sursă apropiată președintelui francez a confirmat că Macron a vorbit la telefon cu Trump în timp ce mergea pe jos. Conversația a fost „caldă și prietenoasă” și le-a permis să discute mai multe subiecte internaționale, a adăugat această sursă.