VIDEO Mai mulți oameni răniți după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietoni pe o stradă din centrul Londrei
Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce un autobuz a lovit joi pietoni pe Victoria Street, o stradă aglomerată din Londra, transmite Sky News.
Accidentul a avut loc în jurul orei 08.20 dimineață, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra. Numeroase echipaje de ambulanță, paramedici, precum și mașini de poliție au intervenit la fața locului.
Nimeni nu a murit, nu s-au făcut arestări, dar a fost lansată o anchetă pentru a stabili cauza accidentului, a transmis Poliția Metropolitană. Autoritățile londoneze nu au anunțat un bilanț exact privind numărul de persoane rănite.
Ce spun martorii
„Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau. A fost îngrozitor”, a declarat un martor, Emit Suker, pentru agenția de presă PA.
BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London.— Sky News
A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported.
Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W
Un alt martor ocular a declarat: „Am auzit o bubuitură puternică. Am ieșit afară și am văzut o femeie întinsă pe jos, înconjurată de o mulțime de oameni. Mulți oameni de la sala de sport au ieșit în fugă să o ajute”.
O dâră de motorină care se întindea pe strada Allington a obligat poliția să interzică fumatul în zonă, din cauza temerilor legate de un incident.
Rosie Trew, șefa serviciului de transport cu autobuzul al TfL, a declarat că „colaborăm cu poliția și operatorul Transport UK pentru a investiga urgent acest incident”.