VIDEO Mai mulți oameni răniți după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietoni pe o stradă din centrul Londrei

Mai mulți oameni răniți după ce un autobuz supraetajat a intrat în pietoni pe o stradă din centrul Londrei. Credit line: Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce un autobuz a lovit joi pietoni pe Victoria Street, o stradă aglomerată din Londra, transmite Sky News.

Accidentul a avut loc în jurul orei 08.20 dimineață, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra. Numeroase echipaje de ambulanță, paramedici, precum și mașini de poliție au intervenit la fața locului.

Nimeni nu a murit, nu s-au făcut arestări, dar a fost lansată o anchetă pentru a stabili cauza accidentului, a transmis Poliția Metropolitană. Autoritățile londoneze nu au anunțat un bilanț exact privind numărul de persoane rănite.

Ce spun martorii

„Autobuzul venea din Westminster. În autobuz se aflau aproximativ 15-16 persoane. Oamenii țipau. A fost îngrozitor”, a declarat un martor, Emit Suker, pentru agenția de presă PA.

Un alt martor ocular a declarat: „Am auzit o bubuitură puternică. Am ieșit afară și am văzut o femeie întinsă pe jos, înconjurată de o mulțime de oameni. Mulți oameni de la sala de sport au ieșit în fugă să o ajute”.

O dâră de motorină care se întindea pe strada Allington a obligat poliția să interzică fumatul în zonă, din cauza temerilor legate de un incident.

Rosie Trew, șefa serviciului de transport cu autobuzul al TfL, a declarat că „colaborăm cu poliția și operatorul Transport UK pentru a investiga urgent acest incident”.