VIDEO Maia Sandu, de Ziua Națională a României: Un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație. Aceste valori sunt însă amenințate acum

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis duminică mesaje către români de Ziua Națională a României. Cei doi lideri au vorbit despre valorile comune, istoria împărtășită și legăturile tot mai strânse dintre cele două țări. „Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând”, a transmis Maia Sandu.

Președinta Maia Sandu a amintit, într-un mesaj publicat pe Facebook, semnificația zilei de 1 decembrie 1918 și importanța apărării valorilor pe care s-a construit România modernă.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.

În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale”, a transmis Maia Sandu.

Mesajul său se încheie cu urarea: „La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”

Igor Grosu: „Este o sărbătoare a noastră comună”

La rândul său, Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului Republicii Moldova, a transmis un mesaj video: „Felicit românii de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României!”, a spus acesta, subliniind apropierea dintre cele două maluri ale Prutului.

„Este o sărbătoare a noastră comună, o ocazie să ne amintim de istoria și cultura care ne unește, ne ține împreună și ne protejează. Moldovenii iubesc România, se uită spre ea cu respect, recunoștință și gratitudine. Suntem binecuvântați să avem un frate, chiar peste Prut, care ne ajută și ne ghidează ori de câte ori avem nevoie.”

Grosu a îndemnat la continuarea proiectelor comune și consolidarea legăturilor dintre cele două state: „Să construim în continuare poduri, școli, grădinițe, punți de legătură. Să ne păstrăm istoria și valorile comune. La Mulți ani, România!”