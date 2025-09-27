VIDEO Manifestație de amploare la Berlin în care s-a cerut oprirea genocidului din Gaza

Aproximativ 50.000 de persoane au participat sâmbătă la Berlin la o demonstraţie la care au cerut oprirea genocidului împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, manifestaţie convocată de mai multe organizaţii ale societăţii civile, scrie agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Această demonstraţie a fost una dintre cele mai ample care au avut loc în Germania de la începutul ofensivei israeliene împotriva grupării islamiste Hamas în Fâşia Gaza.

Now in Berlin: tens of thousands protest in solidarity with Gaza pic.twitter.com/PLjW0o7dIZ — Oren Ziv (@OrenZiv_) September 27, 2025

În videoclipuri de la protest postate pe reţelele de socializare se pot observa altercaţii între poliţie şi protestatari. Demonstraţia s-a transformat într-un marş care s-a încheiat la Monumentul Victoriei din parcul central Tiergarten.

Manifestul protestului cere guvernului german să abandoneze orice cooperare militară cu Israelul şi să ia „toate măsurile posibile” pentru a obţine un armistiţiu imediat şi intrarea ajutorului umanitar în enclava palestiniană.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară „catastrofală” în urma ofensivei militare israeliene.