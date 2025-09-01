Israelul comite genocid în Gaza – concluzia definitivă Asociației internaționale a cercetătorilor în domeniul genocidului

Israelul a negat că acțiunile sale în Gaza constituie genocid și a spus că războiul declanșat împotriva Hamas, care a ucis peste 60.000 de persoane, potrivit autorităților palestiniene, este un act de autoapărare, scrie Reuters.

Asociația mondială a cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat o rezoluție în care afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a afirma că Israelul comite genocid în Gaza, a declarat luni președintele acesteia.

Potrivit informațiilor, 86% dintre cei 500 de membri ai Asociației Internaționale a Cercetătorilor în Domeniul Genocidului au susținut rezoluția care declară: „Politicile și acțiunile Israelului în Gaza îndeplinesc definiția juridică a genocidului din articolul II al Convenției Națiunilor Unite pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid (1948)”.

În trecut, Israelul a negat că acțiunile sale în Gaza constituie genocid și a susținut că acestea sunt justificate, fiind un act de autoapărare.

Israelul contestă un dosar la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, în care este acuzat de genocid.

Foamete în Gaza

Israelul a lansat un atac asupra Fâșiei Gaza în octombrie 2023, după ce luptătorii organizației teroriste Hamas au atacat comunități israeliene, omorând 1.200 de persoane și capturând peste 250 de ostatici.

De atunci, acțiunea militară a Israelului a ucis 63.000 de persoane, a avariat sau distrus majoritatea clădirilor din teritoriu și a forțat aproape toți locuitorii să-și părăsească locuințele cel puțin o dată.

Analizele și investigațiile de presă au arătat că cei mai mulți dintre palestinienii uciși erau civili.

O organizație care monitorizează foametea la nivel global, și care colaborează cu ONU, a afirmat că anumite părți ale teritoriului suferă în prezent de o foamete provocată de om, lucru pe care Israelul îl neagă, de asemenea.

Hamas salută rezoluția

În Gaza, Hamas a salutat rezoluția.

„Această poziție academică prestigioasă întărește dovezile și faptele documentate prezentate în fața instanțelor internaționale”, a declarat Ismail Al-Thawabta, directorul biroului de presă al guvernului din Gaza condus de Hamas.

Rezoluția „impune comunității internaționale obligația legală și morală de a lua măsuri urgente pentru a opri crimele, a proteja civilii și a trage la răspundere liderii ocupației”, a afirmat el.

De la înființarea sa în 1994, asociația cercetătorilor în domeniul genocidului a adoptat nouă rezoluții care recunosc episoade istorice sau actuale ca fiind genocid.

Convenția ONU privind genocidul din 1948, adoptată în urma uciderii în masă a evreilor de către Germania nazistă, definește genocidul ca fiind crime comise „cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios, ca atare”.

Aceasta impune tuturor țărilor să acționeze pentru a preveni și a opri genocidul.

Actele criminale care constituie genocid includ uciderea membrilor grupului, provocarea de leziuni fizice sau psihice grave, crearea de condiții menite să îi distrugă, împiedicarea nașterilor sau transferul forțat al copiilor către alte grupuri.

Ce spune rezoluția

Rezoluția de trei pagini adoptată de cercetători solicită Israelului să „înceteze imediat toate actele care constituie genocid, crime de război și crime împotriva umanității împotriva palestinienilor din Gaza, inclusiv atacurile deliberate și uciderea civililor, inclusiv a copiilor; înfometarea; privarea de ajutor umanitar, apă, combustibil și alte bunuri esențiale pentru supraviețuirea populației; violența sexuală și reproductivă; și strămutarea forțată a populației”.

Rezoluția afirmă, de asemenea, că atacul Hamas asupra Israelului, care a precipitat războiul, constituie o crimă internațională.

„Aceasta este o declarație definitivă a experților în domeniul studiilor privind genocidul, potrivit căreia ceea ce se întâmplă pe teren în Gaza este genocid”, a declarat pentru Reuters președinta asociației, Melanie O’Brien, profesoară de drept internațional la Universitatea din Australia de Vest, specializată în genocid.

Sergey Vasiliev, profesor de drept internațional la Open University din Olanda, care nu este membru al asociației, a declarat pentru Reuters că rezoluția arată că „această evaluare juridică a devenit general acceptată în mediul academic, în special în domeniul studiilor privind genocidul”.

Mai multe organizații internaționale pentru drepturile omului și unele ONG-uri israeliene au acuzat deja Israelul de comiterea unui genocid.

Săptămâna trecută, sute de angajați ai ONU din cadrul Biroului Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Volker Turk, i-au scris pentru a-i cere să descrie în mod explicit războiul din Gaza ca un genocid în desfășurare, potrivit unei scrisori analizate de Reuters.