VIDEO Manifestație pro-Gaza cu mii de persoane în timpul Festivalului de Film de la Veneția. „Cei din industria divertismentului trebuiau să ia poziție”

Mai multe mii de manifestanți și-au făcut auzite vocile sâmbătă la Veneția pentru a denunța acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, în marja celei de-a 82-a ediții a celebrului festival de film organizat în acest oraș italian, informează AFP și Agerpres.

Cortegiul de manifestanți, care s-au reunit la apelul unor organizații de stânga din regiunea Veneto, s-a oprit în fața zonei unde are loc festivalul, protejată de un cordon de polițiști. Pancartele protestatarilor, printre numeroase steaguri palestiniene, îndemnau la boicotarea Israelului și la „încetarea genocidului”.

Mai mulți participanți au reluat sloganul „Free Palestine”, popularizat în cadrul unor adunări similare organizate în întreaga lume.

„Industria divertismentului are avantajul de a fi foarte urmărită, deci ei trebuiau să ia poziție pentru Gaza”, a declarat Marco Ciotola, un inginer în informatică în vârstă de 31 de ani, prezent la protestul de lângă Lido.

„Nu spun că toată lumea trebuie să vorbească despre ‘genocid’, dar, cel puțin, toată lumea trebuie să ia poziție, pentru că aceasta nu este o chestiune politică, este o chestiune care ține de umanitate”, a continuat el.

„Știm cu toții ceea ce se întâmplă și asta nu poate continua așa”, a declarat indignată Claudia Poggi, o profesoară care purta un drapel palestinian.

Sprijinul artiștilor

Mai mulți artiști și-au exprimat sprijinul pentru palestinieni în acest ultime zile la Mostra venețiană, precum regizoarea marocană Maryam Touzani și soțul ei, cineastul Nabil Ayouche, care au arborat o pancartă neagră pe care scria „Stop Genocidului din Gaza”, vineri seară, pe covorul roșu de la Veneția.

„Cred că este esențial să putem face auzite vocile noastre. Toată lumea. Vreau ca fiecare persoană să poată să-și exprime părerea în această privință. Și să-și facă vocea auzită”, a declarat Maryam Touzani, sâmbătă.

Joi, regizorul grec Yorgos Lanthimos a purtat o insignă în culorile Palestinei în timpul conferinței de presă ocazionate de prezentarea lungmetrajului său „Bugonia”.

Mostra de la Veneția a început printr-un apel al unui colectiv înființat de 10 cineaști italieni independenți, denumit Venice4Palestine (V4P), de a condamna războiul din Fâșia Gaza, declanșat după atacul fără precedent comis de organizația teroristă Hamas în Israel pe 7 octombrie 2023.

„Obiectivul scrisorii era de a plasa Gaza și Palestina în centrul atenției publice la Veneția și asta s-a întâmplat”, a declarat Fabiomassimo Lozzi, unul dintre fondatorii colectivului.

„Suntem foarte surprinși de numărul de reacții”, a adăugat el, dând asigurări că 2.000 de persoane au semnat apelul, inclusiv nume mari ale cinematografiei mondiale, precum Guillermo del Toro, Todd Fields, Michael Moore și Ken Loach.

Film despre Hind Rajab

Directorul Mostrei venețiene, Alberto Barbera, a răspuns în ziua de deschidere a festivalului că „Bienala nu adoptă poziții politice directe”, dând totuși asigurări că este sensibil față de situația dramatică din Gaza.

În schimb, el a refuzat să anuleze invitațiile unor artiști sub pretextul că aceștia ar fi susținători activi ai Israelului. Colectivul V4P i-a menționat, de exemplu, pe Gal Gadot și Gerard Butler, actori aflați în distribuția filmului „In the Hand of Dante” (prezentat în afara competiției) și a căror prezență la Veneția nu a fost confirmată până în acest stadiu.

Citește și Actrița Gal Gadot nu va participa la Festivalul de la Veneția. Cine a cerut ca invitația adresată ei și colegului Gerard Butler să fie retrasă

Miercuri va fi prezentat la Veneția filmul „The Voice of Hind Rajab”, regizat de cineasta franco-tunisiană Kaouther Ben Hania. Pelicula spune povestea unei fetițe ucise pe 29 ianuarie 2024 în Gaza alături de mai mulți membri ai familiei sale, în timp ce încerca să fugă din calea bombardamentelor israeliene.

Înregistrările apelului lui Hind Rajab către serviciile de urgență, utilizate în film, au emoționat publicul în momentul dezvăluirii lor.

Acest film este așteptat cu nerăbdare de publicul de la Veneția.

Cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 27 august – 6 septembrie.