Actrița Gal Gadot nu va participa la Festivalul de la Veneția. Cine a cerut ca invitația adresată ei și colegului Gerard Butler să fie retrasă

Actrița israeliană Gal Gadot nu va fi prezentă în acest an la Festivalul de Film de la Veneția după ce un protest organizat de colectivul artistic Venice4Palestine a solicitat ca invitația transmisă ei și colegului său de breaslă Gerard Butler să fie retrasă din cauza presupusului lor sprijin pentru „genocidul” comis de Israel în Fâșia Gaza.

Gal Gadot, care interpretează un rol principal în filmul „In the Hand of Dante”, regizat de Julian Schnabel și care va fi proiectat în afara competiției de la Veneția, nu se află printre starurile care și-au confirmat prezența la celebrul festival cinematografic italian, informează marți agenția italiană ANSA, citată de Agerpres.

Actrița care a interpretat personajul Wonder Woman a revenit în centrul controverselor după ce colectivul artistic Venice4Palestine a solicitat ca organizatorii Bienalei să retragă invitația adresată ei și actorului Gerard Butler, precum și oricărui artist sau celebritate care ar sprijini în mod public și activ actele de genocid.

„Un protest nechibzuit”

Partidele din coaliția aflată la guvernare în Italia au declarat că inițiativa colectivului Venice4Palestine este greșită.

Isabella De Monte, deputată din partea partidului Forza Italia și vicepreședintă pentru Departamentul de Afaceri Externe din cadrul acestui partid din epoca post-Berlusconi, a declarat:

„Dialogul și pluralismul de idei sunt principalele instrumente pe care cultura le folosește pentru a învinge sectarismul. Este foarte bine că președintele Bienalei, Pietrangelo Buttafuoco, a subliniat acest lucru în fața celor 1.500 de artiști care cereau boicotarea actriței Gal Gadot și a filmului ei cu Gerard Butler”.

„E un protest nechibzuit, pentru că, în ochii celor care protestează, singura vină a lui Gal Gadot este aceea de a fi israeliancă. Festivalul de Film de la Veneția merită respect”, a adăugat ea.

Cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția se va desfășura în perioada 27 august – 6 septembrie.