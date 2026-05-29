VIDEO: MApN explică de ce nu a fost doborâtă drona care a lovit blocul din Galați. Ce spune instituția despre incident

„Situaţia este sub control. România nu este atacată”, au dat asigurări reprezentaţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN), după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați în cursul nopții de joi spre vineri.

„Vreau să transmit foarte clar pe această cale faptul că situaţia este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfăşurat în imediat apropierea frontierei noastre. Din nefericire, cu consecinţe directe asupra populaţiei din zonă”, a declarat locţiitorul comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MApN.

Structurile Armatei României, împreună cu celelalte instituţii ale statului, monitorizează permanent spaţiul aerian şi sunt pregătite să reacţioneze ori de câte ori situaţia o impune, a subliniat generalul.

Două nave au fost ridicate, dar ele nu au atacat drona

În timpul atacului asupra infrastructurii portuare ucrainene, au fost aplicate procedurile prevăzute pentru astfel de situaţii, inclusiv alertarea şi decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, respectiv două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, a precizat Maxim.

Delaiile misiunii, potrivit generalului:

Piloţii aeronavelor au fost autorizaţi să angajeze ţinta aeriană în condiţii de siguranţă pentru populaţie şi pentru obiectivele din zonă.

Drona care a provocat incidentul de la Galaţi a fost descoperită la ora 1 şi 46 de minute la 19 km est de Reni. A intrat în spaţiul aerian la României la ora 1 şi 52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1 şi 56 de minute, parcurgând circa 10 kilometri în spaţiul aerian naţional.

Decizia de angajare a unei ţinte aeriene se bazează pe informaţii confirmate şi pe o evaluare permanentă a situaţiei operaţionale din zona

Timpul pentru luarea unei decizii privind doborârea unei drone este „extrem de scurt”, a mai precizat Maxim.

„În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse şi cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare, ameninţări aeriene şi luarea unei decizii de angajare şi de combatere este uneori extrem de scurt.

Decizia pilotului de a angaja sau nu o dronă ostilă în spaţiul arian naţional este fundamentată pe un calcul riguros de management al riscurilor. Eventuala angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranţa populaţiei şi a infrastructurii.

În multe situaţii, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine, dronă despre care, la acel moment, nu aveam informaţii dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înşelare.

Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor şi a rezultat faptul că nu au existat oportunităţi reale de angajare a acesteia în condiţii de siguranţă”, a spus generalul.

Maior Bogdan Toma, purtător de cuvânt al ISU, a făcut, de asemenea, precizări legate de echipajele care au intervenit la blocul din Galați lovit de dronă și a transmis și un mesaj pentru populație.

„Mesajele Ro-Alert nu sunt o glumă”, a spus el.

De ce nu a fost doborâtă drona

Purtătorul de cuvânt al MApN a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Întrebat de ce drona nu a fost doborîtă înainte să lovească blocul din Galați, acesta a spus:

„În cadrul MApN e o preocupare permanentă pentru adaptarea cadrului legislativ pe timp de pace. Avem o limitare privind utilizarea armelor în spațiul aerian al unei alte țări. Pentru a angaja o astfel de amenințare e nevoie de un timp de analiză și detecție”.

De asemenea, el a fost întrebat „ce sisteme de apărare antiaeriană au fost în poziție de tragere?”

„Au fost sisteme de apărare cu baza la sol dintre cele care sunt în dotarea armatei române: Ghepard, sisteme de rachetă sol-aer cu bătaie scurtă. Suntem într-o perioadă de pace, nu putem amplasa armament pe orice punct de pe teritoriul național, e nevoie de acordul proprietarilor terenurilor și al autorităților. Nu poți acoperi toată granița. Pentru a produce acea „perdea”, e nevoie de mult mai multe sisteme. Proprietatea privată e ocrotită prin lege, nu suntem în situație de război. Unde am primit acordul, am amplasat sisteme de rachete, unde nu am primit, nu am am plasat”.

Anterior conferinței de presă, MApN a transmis, în legătură cu incidentul cu dronă de la Galați, că două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. „Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a precizat sursa citată.

De asemenea, colonelul, Cristian Popovici, șeful Direcției de Informare și Relații Publice a MApN, a explicat de ce avioanele ridicate de la sol ale Forțele Aeriene Române nu au doborât drona.

„Este o întrebare legitimă. Cetățenii trebuie să știe că armata are limitări foarte stricte în această situație pentru că nu putem risca să creăm mai multe amenințări decât putem preveni. Legea ne permite să deschidem focul în anumite circumstanțe asupra acestor obiecte folosite în conflictul din Ucraina. Dar în condițiile în care este protejată viața populației și proprietatea”, a declarat Popovici, la Digi 24, întrebat de ce piloții nu au tras asupra aparatul aerian fără pilot nu înainte de a se prăbuși și a exploda pe un bloc de 10 etaje din municipiul Galați.

Colonelul a explicat că fața de alte misiuni de până acum piloții au știut tot timpul unde se afla drona.

„Ne-am reconfigurat dispozitivul de apărare drept dovadă că față de data trecută când am pierdut-o la intrare în țară și nu știam nici unde s-a dus. Am aflat ulterior că a lovit acea gospodărie. De data asta, prin reconfigurarea radarelor, am urmărit-o în permanență și am pierdut-o atunci când altitudinea nu a mai permis radarelor din punct de vedere tehnic”, a mai spus Popovici.