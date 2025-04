VIDEO Mesaj de ultimă oră transmis de Zelenski ucrainenilor, după ce Putin a declarat armistițiul de trei zile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat luni armistițiul de trei zile anunțat de omologul său rus, Vladimir Putin, drept „o încercare de manipulare”, informează AFP.

„Acum există o nouă încercare de manipulare: din anumite motive, toată lumea trebuie să aștepte până pe 8 mai”, a declarat Zelenski, în mesajul său video adresat națiunii luni seară.

Mesajul lui Zelenski:

We in Ukraine never wanted a single second of this war. Back on March 11, we responded positively to the American proposal for a full ceasefire. We made our own proposal to Russia – bilaterally – to halt strikes at least on civilian targets. We also proposed making the Easter… pic.twitter.com/Tp9EiF0yFp