VIDEO Mesajul lui Tudor Gheorghe, după ce a fost dus la spital. „Din toate știrile de azi, asta e cea mai bună”

Cântărețul și compozitorul român Tudor Gheorghe a publicat un mesaj ironic pe Facebook, vineri dimineața, după ce presa a relatat că acesta se află la spital. În videoclipul publicat, Tudor Gheorghe citește știrile despre starea de sănătate.

Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a fost dus joi seara la spital. HotNews și alte publicații au relatat că acestuia i s-a făcut rău și a căzut într-un hotel din Iași, citând un comunicat al IPJ Iași.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună: Maestrul Tudor Gheorghe (adică eu) este în stare gravă la spital (după cum se vede) după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații. Foarte bună știre, foarte bună știre”, spune Tudor Gheorghe râzând.

Un comunicat despre situația în care a fost implicat Tudor Gheorghe a dat și Poliția, vineri în prima parte a zilei.

„La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului”, a transmis IPJ Iași, într-un comunicat.

HotNews a scris că este vorba despre Tudor Gheorghe, conform unor surse medicale. Artistului i s-a făcut rău la hotelul unde era cazat și a căzut. A fost preluat de ambulanță și transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, potrivit surselor HotNews.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a precizat IPJ Iași.