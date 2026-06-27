VIDEO Ministrul Apărării demontează „un fake news” despre contractele din SAFE: „Cam asta înseamnă «banii trimiși altora»”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță de la USR, a declarat sâmbătă că șapte dintre cele nouă contracte de loturi de autostradă finanțate prin programul Security Action for Europe (SAFE) se duc către firme românești.

Oficialul a reclamat că există o știre falsă „cum că banii pe autostrăzi din SAFE se duc spre firmele din Ucraina”.

„Haideți să mai demontăm astăzi un alt fake news, de data asta pe banii din SAFE de la Ministerul Transporturilor, cum că banii pe autostrăzi din SAFE se duc spre firmele din Ucraina. Din cele nouă contracte, șapte sunt câștigate de firme românești. Al optulea, de o firmă din Italia. Al nouălea, de o firmă din Spania. Cam asta înseamnă «banii trimiși altora», șapte din nouă, câteva miliarde de euro, la firme românești”, a declarat Miruță, sâmbătă, într-un mesaj video pe Facebook.

El a descris SAFE drept „primul program major care a demonstrat că ține cu industria din România”.

4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier, prin SAFE

România beneficiază de o alocare de 16,6 miliarde de euro prin SAFE, un program de credite gândit de Uniunea Europeană pentru a întări sistemul european de apărare, prin finanțarea programelor de înzestrare militară sau a programelor cu utilizare duală, civilă și militară.

Este vorba despre credite pe 45 de ani, cu o dobândă de 3%, mai mică față de condițiile de pe piața liberă, și cu o perioadă de grație de 10 ani – adică primele rambursări le vom face abia din 2036.

„Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate”, declara Ministerul Finanțelor într-un comunicat din 21 mai.