România a primit undă verde pentru programul de achiziții militare SAFE. Anunțul făcut de Comisia Europeană

Comisia Europeană a finalizat joi procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, în baza căruia țara noastră va avea acces la o finanțare de 16,68 de miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE, după Polonia, conform anunțului făcut de Ministerul Finanțelor.

Programul SAFE, destinat investițiilor în apărare, în infrastructură strategică și în consolidarea industriei europene de apărare, le permite statelor UE să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase, pentru investiții urgente în securitate și apărare, a explicat Ministerul Finanțelor.

„Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate”, a declarat instituția în comunicatul de presă transmis joi.

SAFE, „o investiție în securitatea și reziliența României”

Ministrul Finanțelor a spus că alocarea de 16,68 miliarde de euro poate „susține apărarea, infrastructura strategică, industria națională de profil și locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată ridicată”.

Alexandru Nazare a descris programul drept „o investiție în securitatea și reziliența României”.

„Prin SAFE, România nu investește doar în apărare și securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană. În aceste luni au fost create mecanisme concrete prin care proiectele strategice din regiune — Pașcani–Suceava–Siret, Târgu Neamț–Iași–Ungheni și alte investiții esențiale pentru Moldova — vor avea o evidență distinctă și predictibilă a finanțării până în 2031”, a adăugat ministrul.

El susține că „SAFE înseamnă securitate pentru România, dar și una dintre cele mai importante șanse de dezvoltare pentru Moldova din ultimele decenii”.

„Am creat inclusiv un mecanism distinct de evidență a proiectelor finanțate, în bugetele ordonatorilor de credite care vor gestiona investițiile din acest program, pentru ca cetățenii să poată vedea transparent, până în 2031, cât se investește anual în autostrăzile și infrastructura care pot schimba fundamental conectivitatea și dezvoltarea economică a regiunii”, a mai declarat ministrul Nazare.

Cum funcționează instrumentul SAFE

Ministerul Finanțelor a explicat că acordul semnat astăzi de Comisia Europeană „stabilește condițiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate și mecanismul prin care România va putea transmite cereri de plată”.

„După intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeană va putea acorda României o prefinanțare de 15% din împrumut, respectiv aproximativ 2,5 miliarde euro. Fiecare tranșă, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani”, a scris instituția.

Fondurile acordate României prin SAFE vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor, iar Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului, în timp ce instituțiile beneficiare – Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Națională a Penitenciarelor – vor implementa proiectele și achizițiile asumate prin Planul de investiții al României.

„SAFE este un instrument european temporar, creat pentru a sprijini statele membre în realizarea unor investiții urgente și majore în apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate european. Pentru România, finanțarea reprezintă atât un instrument de securitate, cât și o oportunitate economică: investiții în industrie, infrastructură, tehnologie și capacități strategice”, a conchis Ministerul Finanțelor.

Achiziții militare de peste 9 miliarde de euro pentru Armată0

Ministerul Apărării a stabilit o serie programe care valorează peste 9 miliarde de euro. Pentru 16 dintre aceste programe cu o valoare de 8,33 de milioane de euro, MApN a obținut recent aprobarea Parlamentului, în timp ce un alt program – achiziția de 231 sisteme cu 934 rachete Mistral, estimat la aproape 700 de milioane de euro, a primit aprobarea în trecut.

Separat, MAI va gestiona achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei. Contractul care presupune producția armelor în România, dar și a muniției, are o valoare de peste 8800 de milioane de euro.

LISTA contractelor SAFE ale Armatei aprobate în 2026 (ultima coloană prezintă gradul de procuție locală)

Program Buc. Valoare (€) Furnizor % Loc. RO Transportor blindat 8×8 Piranha 5 139 (AC 359) 831,2 mil GDELS România 100% vehicul + 65%+ turetă Platforme auto multifuncționale 1.115 344,4 mil IDV Defence Vehicles RO 60,28% Centru comandă C2 antirachetă 2 sist./48 cont. 160 mil Airbus Defense and Space pachet Airbus Vedete intervenție scafandri 2 84 mil NVL/Rheinmetall Naval 55-60% Nave patrulare maritimă 2 836 mil NVL/Rheinmetall Naval 55-60% Elicoptere multi-misiune H225M 12 852 mil Airbus Helicopters IAR Brașov 10%/100% post-2030 Mașină luptă infanterie Lynx 232 (AC 298) 2.598,4 mil Rheinmetall Automecanica ~40% Sistem Lansare Naval Strike Missile 7 sisteme 207 mil Kongsberg Defense & Aerospace n/a Sistem SBAMD-MR (IRIS-T) 3 sisteme 547,83 mil Diehl Defence 100% mentenanță+SW Sistem AAA SKYNEX 7 sisteme 476 mil Rheinmetall Italia ~15% Sistem Skyranger 35 mobil 2 sist./24 bat. 470 mil Rheinmetall Italia ~15% Radare Gap Filler (n.r. GM200) 12 258 mil Thales (DGA Franța) Thales RO 100% SW Sistem CIWS Millennium Gun 2 36 mil Rheinmetall Italia ~15% Mini UAS Clasa I (Drone) 34 sisteme 31,4 mil Quantum Systems 100% asamblare RO Muniție 35 mm 401.760 450 mil Rheinmetall Waffe Munition 100% Sistem lovire muniții loitering 70 sisteme 147 mil WB Electronics n/a TOTAL 8,33 mld € Pondere medie: ~50%

