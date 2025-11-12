VIDEO Ministrul Economiei a reclamat la Parchet și DNA modul de numire al conducerii Romarm. Ce nereguli a descoperit Corpul de control

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat miercuri că modul de numire al conducerii Romarm a fost reclamat în această dimineață la Parchet, iar modul de numire al conducerii Consiliului de Administrație a fot reclamat la Parchet, DNA și AMEPIP. Acesta susține că verificările Corpului de control au stabilit că modul în care s-a desfășurat selecția pentru consiliul de administrație și directori s-a făcut cu încălcarea legii.

Ce spune raportul Corpului de control

Ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, a făcut acest anunț într-o conferință de presă în care a prezentat în linii mari concluziile verificărilor făcute de Corpul de control.

Potrivit acestuia, în cadrul procesului au fost desemnați subordonați care au participat la selectarea propriilor superiori, ulterior promovați în Consiliul de Administrație.

Mai mult, conform raportului corpului de control, selecția s-a desfășurat fără verificări de fond, pe baza unor declarații și documente nevalidate.

”Subordonaţi ai superiorilor au fost desemnaţi să fie în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie (CA) al Romarm, subordonaţi care, după aceea, au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi şi să ajungă membri în Consiliul de Administraţie. După ce au ajuns în Consiliul de Administraţie, cei din Consiliul de Administraţie au desemnat directorul Romarm, printr-o procedură de selecţie din care au făcut parte”, a declarat ministrul.

Radu Miruță a precizat că „directorul actual al Romarm nu are nicio legătură cu el, „este fostul șef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea.

”Raportul Corpului de Control spune că a depus documente pentru a fi selectat, documente care nu au putut fi dovedite că sunt adevărate. Imaginaţi-vă că oricare dintre dvs aţi fi văzut un proces de selecţie care vă cerea să aveţi diverse lucruri la dosar, dumneavoastră spuneţi că le aveţi, dar nu faceţi dovada pentru asta şi ce să vedeţi, cei din Comisia de Selecţie nu au cerut verificarea acestor documente. Ei bine, în acest context, pentru mine ca ministru, nu este o treabă serioasă să ducem atât de multe activităţi care se vor desfăşura în perioada următoare, contractual, într-o companie asupra căreia planează aceste suspiciuni”, a spus ministrul.

Ce așteptări are de la DNA și AMEPIP

În urma constatărilor, ministrul Radu Miruță a anunțat că toate documentele aferente procesului de numire a conducerii Romarm – atât conducerea executivă, cât și conducerea Consiliului de Administrație – au fost transmise către Parchet, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru verificări suplimentare și aplicarea măsurilor legale.

„Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă. AMEPIP poate să constate că lucrurile nu s-au desfășurat conform procedurii și sa decidă reluarea procedurii. Asta este ceea ce am solicitat și am transmis către AMEPIP”, a spus ministrul.

Radu Miruţă a făcut un apel către conducerea AMPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să cureţe extraordinar de mult, maxim, modul în care companiile care desfăşoară aceste contracte se vor desfăşura în continuare.

”Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a mai precizat ministrul Economiei.

Cine conduce Romarm. Numirile, făcute în luna august

Romarm a anunțat în luna august din acest an semnarea contractelor de mandat pentru noii membri ai echipei de conducere executivă – Directorul General și Directorul Economic, în urma unei proceduri de selecție pe baza OUG 109/2011.

Director general a fost desemnat Răzvan Pîrcălăbescu, care din iunie 2025 ocupa funcția de director de cabinet al Secretrului General al Guvernului. Anterior numirii sale, a fost șef al Biroului de Promovare Comercială și Economică al Ambasadei României în Statele Unite Mexicane.

Răzvan Pîrcălăbescu mai fost anterior consilier parlamentar și guvernamental, ocupând șiu funcțiile de președinte sau consilier în Consiliul de Administrație al Carfil SA, SC IOR SA și Șantierul Naval Mangalia S.A.

Director economic a fost desemnat Adrian Teotoc. Potrivit Romarm, acesta are o experiență demonstrată în gestionarea unui holding din industria petrochimică cu o cifră de afaceri de peste 1 miliard de euro anual.