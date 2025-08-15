VIDEO Ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir publică un video în care ameninţă un lider palestinian în celula sa

Ministrul israelian de extremă dreapta însărcinat cu securitatea naţională, Itamar Ben-Gvir, a difuzat vineri dimineaţă pe reţelele sociale un videoclip în care îl ia la rost şi îl intimidează, în celula sa, pe deţinutul Marwan Barghouti, un lider palestinian încarcerat încă din 2002, relatează AFP.

În aceste imagini, publicate pe contul său de X, ministrul israelian al securităţii naţionale şi alte două persoane, printre care un gardian, stau în picioare în faţa lui Marwan Barghouti şi îl înconjoară într-un colţ al celulei sale, scrie News.ro citând AFP.

„Nu ne veţi învinge. Oricine face rău poporului israelian, oricine ucide copii, oricine ucide femei (…) îl vom nimici”, spune ministrul în ebraică.

Barghouti, membru ales al Consiliului Legislativ Palestinian şi unul dintre liderii Fatah, încearcă să vorbească, dar ministrul îl întrerupe: „Nu, trebuie să ştiţi asta, şi asta e de-a lungul întregii istorii”.

„În această dimineaţă (vineri), am citit că „diverşi înalţi responsabili” ai Autorităţii (Palestiniene) nu au apreciat prea mult ceea ce i-am spus teroristului şef Marwan Barghouti, că numele său va fi şters. Aşadar, voi repeta în continuare, fără să-mi cer scuze: oricine atacă poporul Israelului, oricine ne ucide copiii, oricine ne ucide femeile, îl vom elimina. Cu ajutorul lui Dumnezeu”, a adăugat ministrul, comentând videoclipul.

אני קורא הבוקר שכל מיני "גורמים בכירים" ברשות לא כ"כ אהבו את מה שאמרתי לארכי מחבל מרואן ברגותי ימ"ש



אז אני אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל – מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם. pic.twitter.com/pp1BNqF58M — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 15, 2025

„Mandela palestinian”

Marwan Barghouti, fost lider Fatah care susţine o soluţie politică la conflictul israelo-palestinian, este închis din 2002 de Israel. El este citat în mod regulat ca un posibil succesor al preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas, în ciuda detenţiei sale.

Supranumit „Mandela palestinian” de susţinătorii săi şi devenit de-a lungul anilor o figură emblematică a cauzei palestiniene, el a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru crimă, pentru rolul său în diferite atentate anti-israeliene din timpul celei de-a doua Intifada („revoltă” în arabă).

Videoclipul difuzat de ministru nu precizează numele închisorii în care este deţinut în prezent Marwan Barghouti. Însă, potrivit unui membru al anturajului ministrului, întrebat de AFP şi care a dorit să rămână anonim, întâlnirea a avut loc „întâmplător” în închisoarea Ganot, în timpul unei vizite de inspecţie a lui Itamar Ben-Gvir. Sursa nu a precizat data la care a fost făcută filmarea.

Reacția reprezentanților palestinieni

Într-un comunicat difuzat de agenţia de presă palestiniană Wafa, Ministerul Afacerilor Externe al Autorităţii Palestiniene a denunţat „o provocare fără precedent” şi a calificat incidentul drept „terorism de stat organizat”. Pentru Autoritatea Palestiniană, ministrul Ben-Gvir a „asaltat” celula lui Barghouti.

Reprezentanţa Autorităţii Palestiniene la ONU a denunţat „condiţiile umanitare extrem de dure” în care este deţinut în „izolare” Marwan Barghouti, care „a pierdut mai mult de jumătate din greutatea sa din cauza neglijenţei medicale deliberate şi a maltratării”.

„În acelaşi timp, ministrul extremist Ben-Gvir continuă să-l ameninţe direct, în încercarea de a-i frânge voinţa şi rezistenţa”, a acuzat reprezentanţa diplomatică pe X.

Hamas, prin vocea lui Izzat Al-Risheq, membru al biroului politic al mişcării islamiste, şi-a exprimat „solidaritatea cu fratele şi liderul Marwan Barghouti”. El a denunţat „sălbăticia” ministrului Ben-Gvir faţă de un „lider prizonier, încătuşat şi izolat într-o celulă solitară, abia capabil să stea în picioare”.