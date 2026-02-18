VIDEO Ministrul Miruță dă asigurări că pensiile din MApN nu se taie. „Militarii nu sunt în situația cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-au prescris pedepsele”

Ministrul Apărării Radu Miruță afirmă, într-un clip postat pe Facebook, că decizia de miercuri a Curții Constituționale nu va afecta condițiile de pensionare ale militarilor. De asemenea, el face o comparație între situația magistraților și cea a militarilor, spunând că aceștia din urmă nu sunt „în situația cu dosare întârziate”.

Radu Miruță a ținut să precizeze pentru militari că decizia CCR nu va afecta condițiile lor de pensionare.

„La militari nu se taie pensiile, pentru că militarii nu sunt în situația în care tuturor li se reduce vârsta de pensionare cu 13 ani, militarii nu sunt în situația cu pensii de zeci de mii de euro pe lună, militarii nu sunt în situația cu dosare întârziate sau cu infractori cărora li s-a prescris pedepsele”, a spus Miruță.

El a amintit că pensia medie din MApN este de numai 5.008 lei, iar în 2025 vârsta medie de pensionare a angajaților ministerului a fost cu 5 ani mai mare decât vârsta minimă la care ar fi avut dreptul se se pensioneze, însă aceștia au ales să mai rămână în sistem.

„Nu scad soldele, nu scad salariile, nu scad indemnizațiile, nu scade numărul de militari. Da, scad cheltuielile din interiorul MApN, care astăzi se duc nu prin cel mai transparent mod posibil și nu prin cel mai ortodox mod cu privire la valoarea pentru care sunt cheltuiți acești bani. Dar nu afectând nucleul armatei române, adică resursa umană”, a conchis Miruță.

„Media celor care s-au pensionat anul trecut a fost de 52 de ani şi câteva luni”

Ulterior, într-o intervenție la Digi24, Miruță a amintit că Legea pensiilor pentru militari prevede că, în 2035, ei vor avea vârsta standard de pensionare de 65 de ani.

„Media celor care s-au pensionat anul trecut a fost peste 52 de ani şi câteva luni. Asta înseamnă că foarte puțini se pot pensiona cu reducerea maximă a vârstei de pensionare şi 75% din cei care au îndeplinit dreptul să se pensioneze au preferat să rămână în sistem”, a declarat Miruţă, citat de News.ro.

Acesta a reiterat propunerea ca celor care rămân în sistem să le ofere un surplus la salariu, astfel încât Ministerul Apărării să nu fie nevoit să plătească şi pensia celor care ies din Armată și salariul celui pe care trebuie să-l aducă în loc.