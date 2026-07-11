VIDEO Momente dure la festivalul San Fermin. Numeroase persoane rănite în controversata cursă cu tauri de la Pamplona

Cel puțin 14 persoane au fost rănite în a cincea cursă cu tauri din cadrul festivalului San Fermin, sâmbătă, la Pamplona, în nordul Spaniei. În plus, o organizație non-profit pentru intervenții în situații de urgență a asistat zeci de persoane, potrivit Sky News și laSexta.

Sâmbătă a avut loc a cincea dintre cele opt zile ale celebrului festival din Pamplona, regiunea Navarra.

Cursa de astăzi a durat 2 minute și 36 de secunde. Unul dintre alergători a fost rănit la nivelul feței de coarnele unuia dintre cei șase tauri angrenați în evenimentul de pe traseul îngust al străzii din Pamplona, regiunea Navarra, care s-a desprins din turmă și a intrat într-un grup de concurenți.

🐂'Atropellado' Quinto encierro de San Fermín a su paso por la Plaza del Ayuntamiento



Deja un balance de 14 heridos, uno de ellos presenta una herida penetrante por asta de toro en la cara#sanfermines #encierros #pamplona pic.twitter.com/eIQ0ne7xAy — 20minutos.es (@20m) July 11, 2026

Alte 12 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru diverse răni, conform Spitalului Universitar din Navarra.

În plus, Organizația non-profit DYA Navarra a asistat 103 persoane pe parcursul zilei, dintre care 45 cu vânătăi și diverse răni, 15 cu traumatisme, șapte cu intoxicație cu alcool, iar patru suferind de alte boli.

Un corredor se queda atrapado entre el cabestro y el toro, pero logra salir y mantenerse en la carrera.#Encierro5RTVE https://t.co/Q3UOSWnQLh pic.twitter.com/GtNGFMgOfu — RTVE (@rtve) July 11, 2026

Desfășurat anual la Pamplona, festivalul San Fermin celebrează un sfânt catolic, dar cursele cu tauri au fost criticate adesea de organizațiile care militează pentru protecția animalelor și care susțin că astfel de evenimente sunt violente și crude.

La festival nu au mai murit oameni din 2009, dar accidentările sunt o obișnuință, deoarece un număr mare de alergători începători sau turiști li se alătură localnicilor experimentați.