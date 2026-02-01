VIDEO Momentul când doi hoți mascați sparg cu barosul un magazin de bijuterii, în plină zi, la Londra

Doi hoți înarmați cu ciocane au jefuit un magazin de bijuterii în Richmond, vestul Londrei, sâmbătă dimineață, în timp ce personalul a încercat să-i respingă. Întregul moment a fost suprins de martori într-o filmare care s-a viralizat pe rețelele de socializare, transmite Daily Mail.

Imaginile surprinse de un martor arată doi bărbați mascați lovind cu un ciocan uriaș geamul bijuteriei de familie Gregory & Co. Bandiții îndepărtează apoi geamul și încep să-și umple pungă cu toate obiectele de valoare expuse.

Angajații magazinului pot fi văzuți încercând cu disperare să recupereze ce pot înainte ca hoții să le poată fura.

Personalul începe apoi să-i lovească pe hoți cu ceea ce pare a fi o cutie mică pentru a încerca să-i descurajeze să mai ia bunuri – fără prea mult succes. Hoții fug apoi de la locul faptei, sub privirile șocate ale trecătorilor.

Un angajat care lucrează la un magazin din apropiere și a fost martor la incident a povestit pentru Daily Mail cum hoții au provocat haos sâmbătă dimineața în timpul jafului lor.

„Cei doi tipi au apărut de nicăieri cărând un baros mare și o geantă. Apoi au început să spargă vitrina magazinului de bijuterii”, a povestit martorul.