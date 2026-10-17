VIDEO Momentul când o Tesla care se conducea singură intră violent într-o mașină de poliție pe o autostradă, în SUA

O mașină Tesla cu conducere autonomă s-a ciocnit cu o autospecială a poliției rutiere din California, rănind doi agenți, potrivit ABC News.

Poliția rutieră din California a publicat imaginile surprinse de camera de bord în momentul în care o mașină Tesla, care circula în modul de conducere complet autonomă, a lovit din spate o autospecială în care se aflau doi agenți.

Accidentul a avut loc marți seară, în comitatul Solano, când un autoturism Tesla al unui tânăr de 22 de ani din Sacramento a intrat în plin în spatele unei mașini de poliție oprite pe autostradă în orașul Fairfield.

Polițiștii au oprit circulația pe mai multe benzi pentru a interveni în cazul unui alt incident, iar autospeciala se afla pe una dintre benzile închise traficului.

Șoferul le-a spus polițiștilor că dormea

Potrivit Poliției Rutiere din California (CHP), șoferul din Tesla nu a ținut cont de semnalele luminoase de avertizare, de marcajele rutiere și de dispozitivele luminoase de semnalizare amplasate la fața locului.

Imaginile publicate de polițiști arată cum mașina se deplasează cu viteză pe autostradă și lovește violent din spate autospeciala în care se aflau cei doi agenți.

A self-driving Tesla crashed into a California highway patrol vehicle, seriously injuring two officers inside. According to the officers, the driver said he was asleep at the time and using the car’s driver-assistance technology. https://t.co/l36px6sqT4 — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Conform polițiștilor, tânărul le-a spus agenților că dormea în mașină și că folosea tehnologia de asistență la conducere a vehiculului.

Cei doi polițiști au fost transportați la un spital pentru îngrijiri medicale și au fost externați ulterior. Șoferul Tesla nu a fost rănit.

Poliția a subliniat că funcția Full Self-Driving (conducere complet autonomă) a Tesla nu îl scutește pe șofer de responsabilitatea de a conduce în siguranță și de a fi atent la drum.

Sursă foto: Dreamstime.com