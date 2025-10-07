Sari direct la conținut
VIDEO Momentul când un elicopter medical se prăbuşește pe o autostradă din SUA. Trei oameni, în stare critică

Elicopterul medical care s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Credit line: Paul Kitagaki Jr. / Zuma Press / Profimedia

Trei persoane se află în stare critică după ce un elicopter medical s-a prăbuşit luni seara pe o autostradă din Sacramento, statul american California, transmite CNN.

Elicopterul s-a prăbuşit în jurul orei locale 19.00, pe autostrada 50 în direcţia est, în apropierea străzii 59, a declarat pentru CNN Departamentul de Pompieri din Sacramento.

Elicopterul era înregistrat pe numele REACH Air Medical Services. Nu se afla niciun pacient la bord, ci doar un pilot, o asistentă medicală şi un paramedic. Victimele au fost transportate la spitalele locale în stare critică.

Una dintre victime a fost salvată după ce a rămas blocată sub elicopter, a declarat reporterilor de la fața locului căpitanul pompierilor din Sacramento, Justin Sylvia.

Momentul când elicopterul se prăbușește pe autostradă a fost surprins de martori într-o filmare, care a fost publicată pe rețelele de socializare.

Potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, elicopterul decolase de la Centrul Medical al Universităţii din California Davis din Sacramento şi se îndrepta spre nord cu câteva momente înainte de accident.

Accidentul a afectat traficul, benzile de circulație spre est fiind temporar complet blocate.

