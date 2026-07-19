VIDEO Momentul în care Andrew și Tristan Tate sunt arestați de US Marshals în Miami

Imagini cu frații Andrew și Tristan Tate încătușați de autoritățile federale americane au fost surprinse de un martor.

Andrew și Tristan Tate, cu dublă cetățenie: americană și britanică, au fost arestați sâmbătă seară în Miami, în urma unei cereri de extrădare din partea procurorilor britanici, care au anunțat că formulează noi acuzații de viol și trafic de persoane împotriva lor.

Potrivit presei internaționale, cei doi participau la un eveniment privat, mai exact un meci de bătăi fără mănuși.

O înregistrare video publicată pe rețelele de socializare, preluată și de presa internațională, arată momentul în care Andrew și fratele său Tristan sunt încătușați de agenți US Marshals chiar în momentul în care coboară din mașină.

La începutul filmării, se aude o voce de bărbat, cel care pare să și surprindă momentul arestării, în timp ce îl roagă pe Andrew Tate să-i dea un autograf.

„Mr Tate, would you mind signing it?”, se aude pe filmare.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (CPS) a declarat că Andrew Tate este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și de alte infracțiuni, printre care traficul sexual și pornografia infantilă.

Tristan Tate este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Faptele incriminate au avut loc între iulie 2010 și august 2017.