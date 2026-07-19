Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în Miami de US Marshals

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami de autoritățile federale americane, duă ce procurorii britanici au anunțat că formulează noi acuzații de viol și trafic de persoane împotriva lor. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați, relatează BBC.

Frații Tate au multiple capete de cerecetare penală și în România, de asemenea legate de infracțiuni sexuale.

Permisiunea acordată lor de către justiția din România de a părăsi țara, deși sunt cercetați, a fost una dintre cele mai controversate decizii din ultimii ani.

Conform primelor informații, reținerea din Miami a avut loc la cererea autorităților britanice. Anglia și România sunt cele două țări care au deschis cercetări penale pentru cei doi frați.

Frații Tate participau la un eveniment privat din Miami, un meci de bătăi fără mănuși, când au fost arestați de autoritățile federale.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (CPS) a declarat că Andrew Tate este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și de alte infracțiuni, printre care traficul sexual și pornografia infantilă.

Tristan Tate este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Faptele incriminate au avut loc între iulie 2010 și august 2017. Frații Tate au negat anterior orice faptă ilegală.

Imagini cu momentul în care frații Tate sunt arestați au fost publicate pe rețelele de socializare:

Both Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals outside of a private event in Miami, Florida, following an extradition request by the UK Government against the brothers on over fifty charges related to rape, arranging or facilitating trafficking for sexual… pic.twitter.com/zW9qOOhlFU — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

„Aceste decizii de punere sub acuzare au fost luate în urma primirii unui nou dosar cu probe din partea Poliției din Bedfordshire și ridică numărul total al presupuselor victime în acest caz la șapte”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful Diviziei pentru Infracțiuni Speciale din cadrul Serviciului de Procuratură al Coroanei.

Autoritățile din SUA au confirmat pentru BBC că frații Tate au fost luați în custodie, în timp ce un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție al SUA a declarat că arestările au fost făcute „în conformitate cu procedurile de extrădare”.

„Lovitură politică”

Avocatul fraților Tate a declarat că „o lume întreagă știe că Andrew și Tristan sunt nevinovați”și s-a declarat convins că frații vor fi eliberați.

„Dușmanii lor o știu cel mai bine. Tocmai de aceea au fost atacați”, a transmis McBride, într-un comunicat, descriind noile acuzații din Marea Britanie drept o „lovitură politică”.

„Suntem convinși că, de îndată ce un judecător competent va lua cunoștință de fapte și Ministerul Justiției va fi pus în fața acestui abuz flagrant al propriei sale autorități, Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați”, a continuat avocatul Joseph McBride.

Acuzațiile din Marea Britanie

În mai 2025, procurorii au confirmat o listă de 21 de acuzații cu care Andrew Tate și Tristan Tate se vor confrunta în cele din urmă în Marea Britanie.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Acuzațiile vizează trei presupuse victime. Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane, acuzațiile vizând o presupusă victimă. Cei doi frați au negat toate acuzațiile.