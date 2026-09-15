VIDEO. Momentul în care dezbaterea de la Senat despre uniforme se transformă în scenă pentru insulte și laude pentru școala din comunism. „Abia aștept să văd, mă dați afară pentru că…?”

Senatoarea PSD Carmen Orban a lăudat „generația școlită și educată în comunism”, în contextul dezbaterii proiectului inițiat de PSD privind uniformele obligatorii în școli. Discuțiile din Comisia pentru Învățământ au degenerat într-un schimb de replici acide între senatorii USR și PSD.

În ciuda opoziției USR și a punctului de vedere exprimat de Ministerul Educației, inițiativa a primit marți un raport favorabil din partea membrilor comisiei și merge la vot, în plenul Senatului. AUR și PNL au votat pentru proiect.

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Senatoare PSD: „Noi, ăștia școliți în comunism, am primit o educație și ne-am făcut datoria”

Într-unul dintre momentele tensionate ale ședinței, senatoarea PSD Carmen Orban a pledat pentru uniformă, invocând calitățile pe care le-a căpătat generația sa, a elevilor școliți în comunism, în uniformă.

„Toate liceele performante au uniformă. Și legat de faptul că a fost invocat comunismul: comunismul a avut și bune, și rele, nici nu mă interesează. Noi suntem produsul comunismului”, a spus Orban.

„Generațiile tinere se bazează pe noi, ăștia, generația școlită și educată în comunism, care am avut uniforme și care au primit o educație și care nu vorbeam nevorbiți (n.r. neîntrebați) și care ne-am făcut datoria. Și iată că pe noi se bazează foarte mulți din această țară”, a completat senatoarea.

Guvernul: „Nu există studii care să arate că uniforma reduce bullyingul”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a prezentat, la dezbaterea din Comisia pentru Învățământ, principalul argument în favoarea introducerii uniformei obligatorii: diminuarea riscului de discriminare în școli.

„Proiectul prevede și gratuitatea, subvenționarea uniformelor acolo unde veniturile familiilor sunt foarte mici”, a adăugat social-democratul.

Ministerul Educației a criticat, însă, proiectul. Printre argumentele invocate de secretarul de stat prezent la dezbateri s-au numărat nerespectarea individualității elevului și lipsa unor studii care să arate legătura dintre fenomenul bullyingului și purtarea uniformei.

„Avem deja în regulamente impunerea unei ținute decente în școală. În plus, avem o problemă cu faptul că nu există o finanțare clară a familiilor atunci când acestea nu își permit o uniformă. Și nu există niciun studiu care să arate că introducerea unei uniforme școlare ar reduce bullyingul în școli”, a explicat secretarul de stat Radu Antohi.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a comunicat, în schimb, că MAI susține inițiativa.

„Uniforma poate reduce diferențele vizibile dintre elevi”, a declarat subcomisarul Marian Baban.

Scandal PSD-USR: „Vor fi roșii toate aceste uniforme?”

Senatorul USR Cătălin Mîndru i-a întrerupt, la un moment dat, discursul lui Daniel Zamfir ca să-l întrebe dacă „vor fi roșii toate aceste uniforme” pe care vrea să le introducă în școli.

„Neomarxiste nu pot fi”, a replicat Zamfir, care a descris intervenția lui Mîndru drept o „interferență neomarxistă”.

„Pentru că am avut o interferență neomarxistă în ceea ce voiam să spun – vreau să spun că uniforma nu va fi un simbol al constrângerii, ci un simbol al respectului, al apartenenței sociale”, a declarat Zamfir.

Pălărie către Zamfir: „Sunteți neobrăzat”

Discuția a degenerat în schimburi de replici acide între Daniel Zamfir și senatorul USR Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru Învățământ.

Liderul USR l-a amenințat pe social-democrat că îl dă afară din ședință dacă îl mai întrerupe pe reprezentantul Guvernului, în timp ce acesta prezenta punctul de vedere al Ministerului Educației.

„Abia aștept să văd, mă dați afară pentru că…?”, a ripostat Zamfir.

„La Comisia de Învățământ nu faceți dumneavoastră regulile”, i-a răspuns Pălărie lui Zamfir.

Contrele dintre cei doi lideri au continuat când Ștefan Pălărie a făcut o confuzie privind conținutul unui articol din proiectul PSD.

„Sunteți visător”, i-a spus Zamfir senatorului USR.

„Sunteți neobrăzat”, a replicat Pălărie.