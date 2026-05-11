VIDEO. Momentul în care Emmanuel Macron răbufnește nervos pe scenă: „Scuzaţi-mă, toată lumea… Hei, hei! Dacă vreți să vorbiți despre altceva, vă invit să ieșiți din sală”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a întrerupt luni, pentru scurt timp, o intervenţie, într-o conferinţă dedicată culturii, şi unei creatoare de modă ghaneze, Yayra Agbofnah, o activistă ecologistă, în cadrul Summitului Africa Forward, la Universitatea din Nairobi, în Kenya, chemând la ordine mai multe persoane din audienţă zgomotoase şi neatente şi cerând să se facă tăcere în sală, relatează agenția de presă AFP, citată de News.ro.

„Deja nu vă aşteptaţi rândul?”, şi-a exprimat mirarea animatoarea discuţiei, atunci când şeful statului francez a urcat pe scenă pentru a-i cere microfonul.

În mod vizibil deranjat de zgomotul permanent din auditoriu la această conferinţă, în cadrul Summitului Africa Forward, organizat de Franţa şi Kenya în vederea consolidării parteneriatelor economice între continentul african şi Hexagon, Emmanuel Macron, care era aşezat în primul rând, s-a ridicat rapid şi a intervenit pe estradă, luându-i prin surprindere pe participanţi.

„Este o lipsă totală de respect”

„Voi face ordine”, i-a spus el după care a luat microfonul.

„Scuzaţi-mă, toată lumea… Hei, hei!”, a tunat el în faţa publicului, la început circumspect.

„Îmi pare rău, însă este imposibil să se vorbească despre cultură, să ai asemenea oameni foarte inspiraţi care vin aici şi ţin un discurs într-un astfel de vacarm. Este o lipsă totală de respect”, a tunat preşedintele francez, adresându-se publicului.

„Vă sugerez”, a continuat el, „dacă vreţi să aveţi întrevederi bilaterale sau să vorbiţi despre altceva, să folosiţi sălile de reuniune sau să ieşiţi. Dacă vreţi să rămâneţi aici, ascultăm oameni şi jucăm acelaşi joc. De acord? Mulţumesc”.

Punerea la punct a lui Macron a fost primită cu aplauze de către public.

Foarte criticaţi pe continentul african de la primul său mandat, Emmanuel Macron şi Franţa organizează acest summit pentru prima oară într-o ţară anglofonă, într-o încercare de a face să dispară ideea „pré carré”-ului francez, o expresie care desemnează Africa francofonă.

„Această epocă s-a terminat”, a reafirmat duminică, la Nairobi, şeful statului francez.

„Începând din 2017”, data instalării sale la putere, „această epocă s-a terminat”, a subliniat el, dând asigurări că nu vrea să „ascundă”, prin alegerea Kenyei, dificultăţile întâmpine în alte ţări.

„Tăcerea face în general să tacă zgomotul”

Mai târziu, în cadrul conferinţei, Emmanuel Macron a refuzat să ia cuvântul pe scenă atât timp cât nu se face linişte.

„Tăcerea face în general să tacă zgomotul”, a spus el mai întâi zâmbind, după care şi-a înăsprit tonul.

„Însă, în realitate, dacă sunt atâţia oameni care au de discutat, lucru pe care-l respect profund, nu văd de ce vin să discute în mijlocul reuniunii noastre”, a spus el.

Această intervenţie neaşteptată riscă să facă zgomot pe continentul african.

Summitul se încheie marţi.