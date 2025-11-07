VIDEO. Momentul în care miile de oameni prezenți la congresul PSD îl omagiază pe Ion Iliescu

Fondatorul partidului a fost omagiat cu un moment de reculegere în primul congres PSD de la dispariția sa.

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025 la vârsta de 95 de ani. Fost președinte al României, Iliescu este unul dintre fondatorii Frontului Salvării Naționale și al Partidului Democrației Sociale din România (PDSR), devenit ulterior PSD. A fost președintele partidului pentru mai mulți ani, până a fost învins de Mircea Geoană.

A fost apoi o vreme președinte de onoare, deși Iliescu obișnuia să spună că el nu are nevoie de funcții, pentru că el este Ion Iliescu. A renunțat ulterior și la funcția onorifică, retrăgându-se din viața publică până la moartea sa, din august.

În primul congres al PSD, de vineri, social-democrații au ținut un moment de reculegere în memoria fostului președinte.

La congres participă și o parte dintre foștii președinți ai partidului: Marcel Ciolacu, Victor Ponta sau Adrian Năstase.