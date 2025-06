VIDEO Momentul în care o dronă rusească lovește un bloc de locuințe din Kiev la primele ore ale dimineții / 14 oameni au murit în atacurile asupra capitalei ucrainene

Valuri de drone și rachete rusești au lovit marți dimineață cartiere din capitala ucraineană Kiev, omorând 14 persoane și rănind 44, potrivit Ministerului de Interne.

Atacul rusesc a lovit 27 de locații din jurul capitalei, avariind clădiri rezidențiale, instituții de învățământ și instalații de infrastructură critică, a declarat ministrul de interne Ihor Klimenko.

A fost unul dintre cele mai mari atacuri asupra orașului de când Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022.

Un clip a surprins momentul în care o dronă de proveniență iraniană lovește în plin un bloc de apartamente.

